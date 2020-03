Dylan Farrow claque le prochain Woody Allen Memoir: ‘An Utter Betrayal’

Une autobiographie à venir de Woody Allen a été condamné par sa fille Dylan Farrow, qui l’a qualifiée de “profondément bouleversante”, tout en critiquant l’éditeur.

Farrow a affirmé qu’Allen l’avait abusée sexuellement lorsqu’elle était enfant dans les années 1990, ce qu’Allen nie; il n’a jamais été inculpé après deux enquêtes distinctes. Les allégations avaient refait surface à la lumière de l’ère #MeToo; et le reportage de son frère, Ronan Farrow, qui a écrit divers articles d’enquête exposant les allégations d’inconduite sexuelle et une culture du silence dans l’industrie du divertissement – en particulier les allégations contre le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein.

Ronan a ensuite écrit un livre sur les défis qu’il a dû relever pour tenter de dénoncer les abus de pouvoir, intitulé “Catch and Kill”, et a été publié par Little, Brown and Company, une division de Hachette Book Group, qui devrait publier Allen ” Apropos of Nothing “le 7 avril, via une autre de ses divisions Grand Central Publishing.

Ma déclaration sur les nouvelles décevantes et, franchement choquantes, de @HachetteUS aujourd’hui. pic.twitter.com/h0zuAi0T7l

– Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) 3 mars 2020

S’exprimant sur son compte Twitter lundi soir, Farrow a écrit: “La publication par Hachette des mémoires de Woody Allen me bouleverse personnellement et la trahison totale de mon frère dont le courageux reportage, capitalisé par Hachette, a donné la parole à de nombreux survivants d’agression sexuelle par des hommes puissants. “

Farrow a affirmé qu’elle n’a jamais été contactée pour vérifier les informations fournies dans les mémoires, qui, selon elle, démontrent “une abdication flagrante de la responsabilité la plus fondamentale d’Hachette”.

“Cela fournit un autre exemple du privilège profond que le pouvoir, l’argent et la notoriété confèrent”, a-t-elle ajouté. “La complicité de Hachette dans tout cela devrait être appelée pour ce que c’est et ils devraient en répondre.”

TooFab a contacté Grand Central Publishing pour un commentaire.

L’autobiographie d’Allen a été présentée par Grand Central Publishing comme un “compte rendu complet de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle, et décrit son travail dans les films, le théâtre, la télévision, les discothèques et la presse écrite. Allen écrit également sur ses relations avec sa famille, ses amis, et les amours de sa vie. “

Selon Le New York Times, quatre grandes maisons d’édition ont transmis les mémoires, alors que les allégations d’abus planent sur le scénariste oscarisé. L’auteur autrefois célèbre a également eu du mal à faire distribuer ses films aux États-Unis, mais il a toujours un public sur les marchés européens.

Amazon a rendu les droits de “A Rainy Day in New York” à Allen en 2019; les stars du film Timothée Chalamet et Elle Fanning se sont distancées du réalisateur, ainsi que Greta Gerwig et Rebecca Hall.

Chalamet est également la dernière célébrité à avoir fait don de son salaire d’une production Allen à un organisme de bienfaisance, selon Variété.

Allen, à son tour, a poursuivi Amazon dans une poursuite en cours pour 68 millions de dollars, alléguant une rupture de contrat.

Pendant ce temps, Farrow sort son premier roman à l’automne, “Hush”, présenté comme un “puissant fantasme féministe plein de perspectives surprenantes”, selon un communiqué publié.

