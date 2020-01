Échantillon d’ADN de Donald Trump recherché par les avocats de l’accusé de viol E. Jean Carroll

Les avocats de E. Jean Carroll ont signifié un avis à Donald Trump demander un échantillon d’ADN.

Ils souhaitent le tester sur un échantillon trouvé sur une robe portée par la chroniqueuse le jour où elle prétend avoir été violée par le président au milieu des années 1990.

“La robe a été testée. Nous avons les résultats”, a tweeté jeudi 76 ans. “Mon avocat @kaplanrobbie a signifié à l’avocat de @ realDonaldTrump de lui soumettre un échantillon d’ADN de Trump.”

Elle a ajouté dans une déclaration à AP: “L’ADN masculin non identifié sur la robe pourrait prouver que Donald Trump sait non seulement qui je suis, mais aussi qu’il m’a violemment agressé dans un vestiaire à Bergdorf Goodman, puis m’a diffamé en mentant à ce sujet et attaquant mon caractère. “

Carroll a rendu public l’accusation en juin de l’année dernière, lorsqu’un extrait de son livre “Pourquoi avons-nous besoin d’hommes? Une proposition modeste” a été publié dans La Coupe.

Elle a affirmé avoir croisé Trump – qui était encore marié à la deuxième épouse Marla Maples à l’époque – au grand magasin de Bergdorf en 1995 ou 1996, où il lui avait demandé de l’aider à choisir un cadeau pour une femme sans nom. Après qu’il lui ait demandé d’essayer la lingerie pour voir à quoi cela ressemblait, elle prétend qu’ils se sont rendus dans un vestiaire où elle avait prévu de lui dire de l’essayer par-dessus son costume comme une blague.

“Au moment où la porte du dressing est fermée, il se jette sur moi, me pousse contre le mur, me frappe très mal la tête et met sa bouche contre mes lèvres”, a écrit Carroll.

La robe a été testée. Nous avons les résultats. Mon avocat @kaplanrobbie a signifié à l’avocat de @ realDonaldTrump de soumettre un échantillon de l’ADN de Trump. Https: //t.co/iIM6kQZxuX

– E. Jean Carroll (@ejeancarroll) 30 janvier 2020

“Je suis tellement choquée que je l’ai repoussé et j’ai recommencé à rire”, a-t-elle poursuivi. “Il saisit mes deux bras et me pousse contre le mur une deuxième fois, et, comme je prends conscience de sa taille, il me tient contre le mur avec son épaule et jette sa main sous ma robe manteau et tire vers le bas mon collants.”

“Je suis étonné de ce que je vais écrire: je continue de rire. Le moment suivant, toujours vêtu d’une tenue professionnelle correcte, chemise, cravate, veste de costume, pardessus, il ouvre le pardessus, ouvre la fermeture éclair de son pantalon et, forçant ses doigts autour de mon espace privé, enfonce son pénis à mi-chemin – ou complètement, je ne suis pas sûr – en moi », a-t-elle affirmé.

Elle a dit que l’épisode entier n’a pas duré plus de trois minutes et qu’elle “ne croit pas qu’il a éjaculé”.

Deux des amis non identifiés de Carroll ont confirmé qu’elle leur avait parlé de l’incident à l’époque. Elle a dit que l’un d’eux lui avait dit “Il vous avait violée” et l’avait suppliée de signaler l’incident présumé à la police, tandis que l’autre lui avait dit: “Ne le dis à personne. Oublie ça! Il a 200 avocats. Il t’enterrera.”

La robe en laine noire Donna Karan qu’elle portait ce jour-là, affirmait-elle dans son écriture, était accrochée au dos de la porte de son placard, non portée et non blanchie depuis ce soir-là.

Le président Trump a ensuite publié une déclaration niant l’accusation, affirmant que Carroll essayait simplement de vendre des livres. Il a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve et a déclaré que de telles “fausses accusations” diminuaient la gravité des agressions réelles.

Il a également affirmé n’avoir jamais rencontré Carroll, malgré l’article original contenant une photo d’eux ensemble des années avant l’incident présumé.

“En ce qui concerne” l’histoire “d’E. Jean Carroll, affirmant qu’elle m’a rencontré une fois à Bergdorf Goodman il y a 23 ans. Je n’ai jamais rencontré cette personne de ma vie. Elle essaie de vendre un nouveau livre – cela devrait indiquer sa motivation. Il devrait être vendu dans la section fiction “, a-t-il dit.

“Honte à ceux qui inventent de fausses histoires d’agression pour essayer d’obtenir de la publicité pour eux-mêmes, ou vendre un livre, ou mener un programme politique – comme Julie Swetnick qui a faussement accusé le juge Brett Kavanaugh. Il est tout aussi mauvais pour les gens de le croire , surtout quand il n’y a aucune preuve. Pire encore pour une publication mourante qui essaie de se soutenir en colportant de fausses nouvelles – c’est une épidémie. “

“Mme Carroll & New York Magazine: Pas de photos? Pas de surveillance? Pas de vidéo? Pas de rapports? Pas de vendeurs autour? Je voudrais remercier Bergdorf Goodman d’avoir confirmé qu’ils n’ont pas de séquences vidéo d’un tel incident, car cela ne s’est jamais produit . “

“Les fausses accusations diminuent la gravité des agressions réelles. Tous devraient condamner les fausses accusations et toute agression réelle dans les termes les plus forts possibles.”

“Si quelqu’un a des informations selon lesquelles le Parti démocrate travaille avec Mme Carroll ou le New York Magazine, veuillez nous en informer le plus tôt possible. Le monde devrait savoir ce qui se passe réellement. C’est une honte et les gens devraient payer cher pour de telles fausses accusations. . “

Selon l’avis donné par les avocats de Carroll, le POTUS a été invité à fournir un échantillon le 2 mars à Washington.

