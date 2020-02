Écoutez la bande-annonce de Your Heart abandonnée et les fans sont toujours hantés par Jed Wyatt

Au début de la saison de Peter Weber, la franchise The Bachelor a annoncé un nouveau spin-off musical appelé Listen to Your Heart. Maintenant que les téléspectateurs approchent de la fin du voyage de Weber, ABC a dévoilé la bande-annonce de The Bachelor: Listen to Your Heart. Cependant, la promo n’était pas exactement ce que certains téléspectateurs avaient espéré auparavant, d’autant plus que tant de fans se sont souvenus de Jed Wyatt de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette.

ABC lance la bande-annonce promotionnelle «Écoutez votre cœur» lors de l’épisode 8 de la saison 24 de «The Bachelor»

Le lundi 17 février, ABC a dévoilé la bande-annonce promotionnelle Listen to Your Heart pendant The Bachelor Season 24. Pour la plupart, l’aperçu semble transformer la nouvelle série de réalité en version musicale de Bachelor in Paradise. Cependant, le casting n’est pas rempli de fans préférés de Bachelor Nation, mais de nouveaux arrivants.

“20 hommes et femmes célibataires, un rêve partagé”, dit le narrateur alors que “Listen to Your Heart” de Roxette joue dramatiquement en arrière-plan. Puis, alors que des éclairs d’hommes et de femmes arrivent au manoir Bachelor, Chris Harrison les salue. «La musique est une excellente porte d’entrée vers le cœur», explique l’hôte. “Que le voyage commence.”

Alors que la bande-annonce continue, les acteurs chantent et dansent sur scène. “L’amour et la musique pourraient-ils faire le duo parfait?” dit le narrateur. Et puis dans un clip, JoJo Fletcher et Jordan Rodgers sont montrés louant une paire d’interprètes.

Mais rappelez-vous, c’est la franchise The Bachelor. Il y a du drame à venir. Le narrateur se demande si les candidats «partiront en solo». Puis, juste au bon moment, la promo éclaire une femme en pleurs, un homme frustré et quelqu’un fracassant une guitare. L’aperçu se termine avec la date de sortie de The Bachelor: Listen to Your Heart le lundi 13 avril sur ABC.

Les fans de «The Bachelor» réagissent à la bande-annonce «Listen to Your Heart»

Jed Wyatt et Hannah Brown dans «The Bachelorette» | Mark Bourdillon via .

Alors que la bande-annonce de The Bachelor: Listen to Your Heart est tombée, les téléspectateurs ont réagi à la nouvelle série sur les réseaux sociaux. Bien qu’il semble que la plupart des fans n’aient pas été vendus lors de la dernière tentative de la franchise.

“Le Bachelor écoute ton cœur n’est pas le spin-off que j’ai demandé #TheBachelor”, a écrit un fan sur Twitter.

“Non merci @BachelorABC”, a tweeté un autre fan. “Vous pouvez garder” Listen To Your Heart “, nous n’en voulons pas.”

D’autres fans ont évoqué Wyatt de la saison de Brown de The Bachelorette. Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent pas, Wyatt a été le vainqueur de la saison de Brown. Il a écrit les chansons d’amour de 25 ans et les a interprétées dans le spectacle, même en fouettant sa guitare pour la grande proposition.

Après le tournage, l’ex-petite amie de Wyatt – avant The Bachelorette – a révélé les détails de leur rupture. Le chanteur a été accusé de participer à la série de télé-réalité ABC pour les «mauvaises raisons» – pour sa carrière musicale par opposition à l’amour. Plus tard, Brown et Wyatt se sont séparés. Et finalement, toutes les actions précédentes de Wyatt sur The Bachelorette ont été ternies, semblant soudainement fallacieuses.

Donc, naturellement, alors que The Bachelor: Listen to Your Heart a prévisualisé sa première bande-annonce, les fans se sont souvenus du fantôme du passé de Wyatt de Bachelorette.

«J’ai l’impression qu’ABC a créé le nouveau spin-off du Bachelor‘ Écoutez votre cœur ’malgré Jed. Que Dieu les bénisse », a écrit un fan.

Pendant ce temps, certains fans de Bachelor Nation se sont moqués du timing de la nouvelle série.

“Dommage que Jed Wyatt n’ait pas attendu ses débuts à la télévision”, a tweeté un fan. “Baccalauréat: écoutez votre cœur aurait été ça!”

“Vous savez tous qui se donne des coups de pied en ce moment, en regardant cette promo The Bachelor: Listen To You Heart?” un autre fan a écrit attaché à une photo de Wyatt.

De quoi parle «Le baccalauréat: écoutez votre cœur»?

Jed Wyatt et Hannah Brown dans «The Bachelorette» | John Fleenor / Walt Disney Television via .

Pour l’instant, il semble que The Bachelor: Listen to Your Heart n’a rien à voir avec Wyatt. Bien sûr, tout ancien élève de Bachelor Nation pourrait apparaître comme un invité – comme Fletcher et Rodgers dans l’aperçu. Cependant, la prémisse de l’émission n’est pas basée sur d’anciens concurrents.

Selon Deadline, le nouveau spectacle est comme “Bachelor in Paradise rencontre A Star Is Born”. La publication a révélé que chaque couple “s’engagera” et sera “testé à travers des défis musicaux, y compris des performances live jugées par les meilleurs noms de l’industrie de la musique.” Finalement, un seul couple est couronné vainqueur.

“Il s’agit d’une évolution de la franchise The Bachelor ABC Entertainment”, a déclaré le président, Karey Burke, à Deadline en janvier. «C’est une tentative de capturer ce que nous savons tous, à savoir que l’amour, l’émotion et la musique sont intimement liés.»

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec Entertainment Tonight en janvier, Harrison a plaisanté en disant que Wyatt devrait faire une apparition.

“Jed est l’évidence [choice]”, A déclaré l’animateur lors d’une discussion sur les camées possibles d’alun de Bachelor Nation sur Listen to Your Heart.

Puis dans une interview avec Us Weekly, Harrison a révélé qu’il voulait voir l’ex de Brown dans la nouvelle série de téléréalité comme une forme de rachat.

“Je pense [Wyatt] a besoin d’une chance de peut-être se racheter, musicalement et émotionnellement. Je pense qu’il a bombardé les deux », a déclaré Harrison. «Ce fut une fin tragique à son histoire à tant de niveaux.»

Même ainsi, il semble peu probable que Wyatt apparaisse en tant que candidat à The Bachelor: Listen to Your Heart. Selon son Instagram, l’ancien candidat à la licence est en couple. Donc, à moins que l’histoire ne soit sur le point de se répéter, Wyatt ne sera pas sur la scène pour autre chose qu’un invité.

