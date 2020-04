Écoutez la semaine 3 de Your Heart? Plusieurs concurrents partent au début des représentations

Le casting de Bachelor: Listen to Your Heart s’est finalement produit sur une scène en direct la semaine 3. Pour les deux premiers épisodes, la série de télé-réalité ABC a suivi le format Bachelor in Paradise et a réuni des couples. Maintenant, les candidats sont testés pour leur compatibilité en tant qu’artistes de musique et partenaires romantiques. Alors, qui est rentré à la maison dans The Bachelor: Listen to Your Heart Week 3? L’épisode du 27 avril a été un tourbillon de stress et de pression avant la cérémonie d’élimination.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le baccalauréat: écoutez votre cœur Semaine 3.]

Les candidats «The Bachelor: Listen to Your Heart» quittent le manoir avant les concerts de la semaine 3

Rudi et Matt sur «Le baccalauréat»: écoutez votre cœur »| John Fleenor / ABC via .

Lorsque The Bachelor: Listen to Your Heart Week 3 démarre le 27 avril, l’animateur Chris Harrison dit au casting que tout est sur le point de changer. Le format change et plus aucun concurrent ne sera présenté. Pendant ce temps, le véritable test commence, car les couples établis se produiront. Ils seront critiqués sur leur connexion les uns avec les autres ainsi que sur leur talent.

Harrison dit également à tout le monde qu’il ne veut voir que des couples sérieux pour aller de l’avant. Ensuite, ceux qui ne pensent pas pouvoir survivre en dehors de la bulle du Bachelor doivent faire leurs valises et rentrer chez eux.

Comme nous l’avons vu, quelques couples ont déjà été établis. Cependant, Gabe semble incertain. Lors de la deuxième cérémonie des roses, il a choisi la nouvelle venue Ruby. Mais il admet qu’il veut poursuivre Savannah, qui a un lien avec Brandon.

Gabe dit à Savannah qu’il veut s’associer avec elle. Néanmoins, elle le refuse pour Brandon. Puis, à la fin, Gabe décide de s’auto-éliminer. En conséquence, Ruby est renvoyée chez elle.

Un drame émerge entre Julia et Savannah

Lorsque les candidats au Bachelor: Écoutez votre cœur se préparent pour leurs performances respectives, il y a sept couples établis. Chris et Bri vont toujours bien après leur premier rendez-vous en tête-à-tête. Jamie et Trevor se portent également bien après les nouvelles de son ex-petite amie.

Pendant ce temps, Natascha et Ryan s’associent. Rudi et Matt sont nerveux et stressés, mais ils continuent. Ensuite, Bekah et Danny semblent former une connexion. Ils ont également reçu une carte de date. Même ainsi, les téléspectateurs ne voient pas exactement une grande partie de leur romance.

Puis le carré d’amour de la deuxième semaine de Listen to Your Heart réapparaît. Lors de la deuxième cérémonie des roses, Brandon a choisi Savannah et Sheridan a donné à Julia une rose. Mais après l’élimination, Brandon a dit à Julia qu’il voulait toujours explorer leur relation.

Au cours de la troisième semaine, Julia raconte à Savannah ce que Brandon a dit. Savannah confronte son partenaire et il la rassure. Ils passent le reste de l’épisode à se coupler, ce qui met Julia mal à l’aise. Elle dit que la relation entre Savannah et Brandon n’est pas authentique. Savannah réfute les affirmations.

Qui a été éliminé lors de la semaine 3 de «The Bachelor: Listen to Your Heart»?

Indépendamment de ce qui se passe dans le manoir The Bachelor, les artistes musicaux doivent se concentrer sur leurs performances. De nombreuses personnes sont consommées par le stress de la situation. Mais comme on dit, le spectacle doit continuer.

Lorsque les représentations en direct commencent, Harrison présente tout le monde aux juges de la soirée – JoJo Fletcher, Jordan Rodgers, Jason Mraz et Kesha. Ensuite, nous sautons dedans.

Tout d’abord, Rudi et Matt interprètent «Fallin’ All in You »de Shawn Mendes. Les juges applaudissent leurs talents musicaux et disent qu’ils sont sur la bonne voie. Ensuite, Chris et Bri montent sur scène pour chanter “Beyond” de Leon Bridges et prouver qu’ils sont ceux à regarder.

Bekah et Danny vont ensuite et interprètent “Ho Hey” par The Lumineers. Cependant, les juges disent qu’ils ressemblent plus à des amis qu’à des amoureux. Savannah et Brandon reçoivent également des commentaires similaires. Les producteurs tiennent à souligner la joie de Julia à ce sujet. Julia et Sheridan captivent ensuite le public et les juges avec «Tant que tu m’aimes» de Backstreet Boys. Ryan et Natascha s’envolent également avec «Stay» de Rihanna.

Bekah et Danny sur «Le baccalauréat: écoutez votre cœur» | John Fleenor / ABC via .

Lors de la cérémonie des roses pour Listen to Your Heart Week 3, Harrison révèle que la décision d’élimination a déjà été prise par le panel de juges. Ensuite, l’hôte a appelé chaque couple qui a atteint la quatrième semaine. Voici les paires qui sont en sécurité pour un autre tour:

Jamie et TrevorNatascha et RyanRudi et MattChris et BriJulia et SheridanSavannah et Brandon

Cela signifie que Bekah et Danny sont renvoyés chez eux dans The Bachelor: Listen to Your Heart Week 3. Mais bien sûr, le drame continue lorsque le spin-off de la musique revient le lundi 4 mai. Alors préparez-vous.

