Écoutez votre cœur’? Le fil Instagram de la Reality Star met en évidence son seul véritable amour

Le 13 avril, The Bachelor Presents: Listen to Your Heart a présenté aux fans un lot de candidats qui étaient nouveaux dans la franchise, mais pas nécessairement à la télé-réalité. Lors de la première, les téléspectateurs ont rencontré Trevor Holmes, qui était auparavant apparu sur American Idol. Le musicien a également été pris dans un triangle amoureux avec Jamie Gabrielle et Ryan Neal. Mais en dehors de ces friandises, les fans ne savent pas grand-chose d’autre sur la Californie de 29 ans.

Alors, qui est Trevor de The Bachelor: Listen to Your Heart? La star de télé-réalité peut ou non sortir de la série avec une nouvelle petite amie. Mais au moins le flux Instagram de Trevor confirme qu’il a une dame spéciale dans sa vie – son chien.

Qui est Trevor Holmes de la saison 1 de «The Bachelor: Listen to Your Heart»?

Trevor Holmes de «The Bachelor: Listen to Your Heart» | Maarten de Boer via .

Selon le profil Bachelor de Trevor, le son du musicien est country-pop. Il a pris sa première guitare à l’âge de 13 ans. Et maintenant, il joue et écrit de la musique à LA après avoir travaillé son travail de jour.

Pendant ce temps, Trevor a également atteint le Top 25 d’American Idol en 2018. Comme vous le savez peut-être, c’est l’homme que Katy Perry a frappé lors de son audition. Puis il s’est dirigé vers The Bachelor: Listen to Your Heart en tant que fan de la franchise.

“Je ne vais pas mentir et prétendre que j’ai été un spectateur passionné [but] J’ai certainement vu le spectacle “, a déclaré Trevor à Entertainment Tonight en avril 2020.” J’ai vu beaucoup de Ben [Higgins’] saison et des trucs comme ça. Chaque fois que j’ai regardé, je me suis retrouvé accro. “

Cela dit, Trevor n’a jamais postulé pour le spectacle avant Listen to Your Heart parce qu’il ne voulait pas que les gens pensent qu’il a continué pour les «mauvaises raisons».

«J’ai eu plusieurs personnes dans ma vie qui suggèrent:« Hé, pourquoi n’essaies-tu pas d’aller au Bachelor? »… Je ne voulais pas continuer et les gens pensent:« Oh, ce gars essaie pour promouvoir sa carrière musicale », a déclaré Trevor. “J’ai donc décidé que ce n’était pas une bonne décision pour moi.”

Il a ajouté: “Je ne voulais pas que les gens pensent que je suis juste là pour promouvoir ma carrière, alors quand cette opportunité s’est présentée de faire l’amour et de faire de la musique, cela m’a semblé être une évidence.”

Trevor Holmes dit qu’il veut l’amour de «The Bachelor: Listen to Your Heart»

Toujours en parlant avec Entertainment Tonight, Trevor a été invité à choisir entre l’amour et la musique. «Je dois y aller avec amour, car je pense que c’est l’amour qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue», a-t-il déclaré. La star de télé-réalité a également revendiqué son objectif pour The Bachelor: Listen to Your Heart est de «trouver ma personne et avoir une famille».

Comme mentionné, Trevor a été impliqué dans une sorte de triangle amoureux avec Jamie et Ryan. Mais au final, Jamie a choisi Trevor. La deuxième semaine a également fait allusion à plus de drame, alors que Trevor a admis avoir trompé émotionnellement son ex-petite amie après avoir été confronté à Natascha Bessez. Cela dit, Jamie et Trevor ont choisi de continuer à explorer la relation. Les fans devront donc voir comment celui-ci se déroule.

Mais que le voyage Listen to Your Heart de Trevor se termine avec un véritable amour ou que les fans reçoivent Jed Wyatt 2.0, il semble que le joueur de 29 ans ait déjà un grand amour – son golden retriever, Koda. Dans la vidéo d’introduction de la star de télé-réalité du 13 avril, les téléspectateurs ont été présentés au chien de Trevor.

“Je cherche quelqu’un qui est loyal, quelqu’un qui aime faire des promenades et sortir”, a plaisanté Trevor en tenant Koda.

Ensuite, un coup d’œil sur la page Instagram de Trevor vous dira jusqu’où va l’amour pour son chiot, car les photos de Koda sont éclaboussées tout au long du flux. Le chanteur de pop-country a également publié une vidéo de retrouvailles avec son chien le 14 février, qui coïncide par coïncidence avec l’enregistrement final de Listen to Your Heart le 12 février.

“Se sentir ému en voyant mon chien et ma mère pour la première fois en 3 semaines”, a écrit Trevor sur Instagram. «Lorsque vous êtes loin de ceux que vous aimez, cela met vraiment la vie en perspective. Il n’y a rien comme à la maison. “

