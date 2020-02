Ed a une façon très étrange de distraire Rosemarie de sa pêche au chat

Une nouvelle saison de 90 jours Fiance avant les 90 jours est sur nous, ce qui signifie que nous sommes prêts pour une autre course sauvage. À en juger uniquement par les aperçus, il est clair que TLC a trouvé un autre excellent casting pour faire avancer cette saison. Ed et Rosemarie sont l’un des couples les plus particuliers de cette saison, notamment parce qu’Ed semble pêcher son prochain fiancé.

Mais maintenant, Ed doit se retrouver face à face avec Rosemarie donc avec la pêche au chat qui n’est plus une option, il doit faire des choses assez étranges pour bien paraître pour la beauté de Philipino.

Fiancé de 90 jours | Instagram @thisisbiged

Ed se prépare à rencontrer Rosemarie

L’aperçu s’ouvre avec Ed se préparant à rencontrer sa bien-aimée.

«Dans quelques jours, je me prépare à monter dans un avion et à aller rencontrer Rose, l’amour de ma vie, pour la toute première fois», dit-il. “Je suis super excité, car j’ai aussi acheté une bague, et je prévois de demander à Rose de m’épouser.”

Ed n’a pas encore dit à Rose qu’il mesure moins de 5 pieds, il veut donc s’assurer qu’il a l’air bien pour Rose d’une autre manière.

“Je me suis teint les cheveux et ça irrite mon cuir chevelu”, dit-il en attrapant un pot de mayonnaise et en le frottant sur la tête.

«J’ai découvert que la mayonnaise la rend plus douce et moins sèche», dit-il. “Je suis conscient de mon apparence physique parce que Rose a 31 ans de moins que moi.”

Et bien que la mayonnaise puisse aider à soulager l’irritation, ce n’est certainement pas la meilleure solution.

«Je sens comme un sandwich à la salade aux œufs, mais ça marche vraiment, vraiment», dit-il. “Je veux juste avoir l’air jeune pour Rose.”

Les autres couples ‘90 Day Fiance’

Ed n’est pas le seul à avoir des secrets. Stephanie est tombée amoureuse d’une australienne nommée Erika mais n’a pas encore dit à ses parents qu’elle aime les femmes. Stéphanie prévoit de se rendre en Australie pour visiter Erika, mais le voyage mettra considérablement sa santé en danger car en raison de son trouble osseux rare, un rhume peut la tuer.

Lisa, 52 ans, est tombée amoureuse d’Usman, 30 ans, du Nigéria, sans vraiment réaliser ce que sa renommée de musicien signifierait pour leur relation. Dans l’aperçu, Usman est vu parler aux groupies et faire la fête. Ce sera clairement une pression sur leur relation.

Avery est une mère célibataire de 32 ans vivant à Seattle. Elle quitte son enfant pour aller en Australie et rencontrer son amant, Ash.

Avec Geoffrey et Varya, les enjeux sont un peu plus élevés car Geoffrey a déjà divorcé deux fois et a perdu son fils, donc cette relation doit fonctionner pour lui. Cette saison, il se rendra en Russie pour visiter Varya et, espérons-le, lui proposera.

Darcey Silva, la favorite des fans, sera également de retour pour une autre saison d’Avant les 90 jours. Elle a passé les deux premières saisons de l’émission avec son petit ami néerlandais Jesse Meester avant de le remplacer la saison dernière par l’homme d’affaires anglais Tom Brooks. Bien qu’elle et Brooks aient été rocheuses pendant un certain temps, il semble qu’elles apparaissent ensemble cette saison.

90 Day Fiance: Avant les premières de 90 Days le 23 février à 20 h ET