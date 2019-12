Ed Sheeran annonce une nouvelle rupture avec la musique et les médias sociaux

Ed Sheeran a besoin d'un peu de temps pour se regrouper.

Le jeune homme de 28 ans s'est rendu sur Instagram la veille de Noël pour révéler un autre hiatus de la musique et des médias sociaux afin qu'il puisse "réellement avoir quelque chose à écrire".

"Bonjour à tous. Je vais encore faire une autre pause," commença-t-il. "L'ère Divide et la tournée ont changé ma vie à bien des égards, mais maintenant c'est fini, il est temps de sortir et de voir un peu plus le monde."

"Je suis un peu sans arrêt depuis 2017, donc je vais prendre une pause pour voyager, écrire et lire. Je serai hors des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il soit temps de revenir", a-t-il poursuivi.

Le hitmaker "Shape of You" a promis de revenir avec de la nouvelle musique "quand le moment sera venu" après avoir "vécu un peu plus".

L'annonce intervient après qu'il ait partagé les détails de sa perte de poids de 50 livres et publié un clip romantique pour "Put It All On Me" avec sa femme, Cherry Seaborn, 27 ans.

Ce n'est pas la première fois que la pop star dit qu'il se retirera du microphone, comme il l'a dit à un public lors de son dernier spectacle de la tournée Divide à Ipswich, en Angleterre au cours de l'été.

"Comme vous le savez ou non, je suis sur la tournée Divide depuis plus de deux ans maintenant et c'est le dernier jour de tout cela", a-t-il déclaré à la foule, selon Le soleil. "Il y a quelque chose de très doux-amer là-dedans. J'adore que vous soyez ici et que nous le terminions à Ipswich. C'est mon dernier concert depuis probablement 18 mois."

"On dirait que, d'une manière étrange, vous rompez avec une petite amie avec qui vous êtes depuis des années. Cela semble étrange mais cela a été une longue tournée", a-t-il ajouté.

Sheeran a également pris un congé après son xTour en 2015, révélant que le programme non-stop ne permettait pas au chanteur de "vivre n'importe quelle vie", selon Gens.

"Je n'ai pas correctement noué de relations avec les gens, je devais donc avoir un an de congé et le passer avec des amis, la famille et Cherry et devenir un être humain", a-t-il expliqué.

