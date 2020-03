Ed Sheeran pourrait mettre fin à sa pause auto-imposée pour l’une de ses idoles musicales

Le musicien Ed Sheeran a pris une de ses pauses dans la musique et les médias sociaux depuis décembre 2019. Il n’a pas beaucoup entendu parler de lui, comme il l’avait promis.

Cependant, il semble qu’il puisse prendre une pause de sa pause pour le bien de l’une de ses idoles musicales.

La dernière pause de Sheeran

Au dernier arrêt de sa tournée Divide en août, le chanteur Shape of You a fait savoir à ses fans qu’il était prêt à prendre une pause dans l’écriture de la musique, l’enregistrement et la tournée.

“Comme vous le savez peut-être ou non, je suis sur la tournée Divide depuis plus de deux ans maintenant et c’est le dernier jour de tout cela”, a-t-il déclaré à la foule à Ipswich, en Angleterre, selon The Sun. “Il y a quelque chose de très doux-amer à ce sujet.”

“J’adore le fait que vous soyez ici et nous y mettons fin à Ipswich”, a-t-il poursuivi. “C’est mon dernier concert depuis probablement 18 mois.”

Puis en décembre, Sheeran a annoncé sur Instagram, une publication qui était la dernière, qu’il ferait une nouvelle pause dans la musique et les médias sociaux.

“Bonjour à tous. Je vais encore faire une autre pause », a-t-il dit. “L’ère Divide et la tournée ont changé ma vie à bien des égards, mais maintenant c’est fini, il est temps de sortir et de voir un peu plus le monde.”

«White Ladder» de David Gray et ses 20 ans

L’une des inspirations musicales de Sheeran est l’auteur-compositeur-interprète anglais David Gray, qui a été décrit comme un croisement entre un britannique Bob Dylan et Bruce Springsteen. Gray est à la fois folklorique et musicalement innovant.

Son album emblématique et définissant sa carrière, White Ladder, célèbre son vingtième anniversaire cette année et l’homme de 51 ans le célèbre en grand avec une énorme tournée dans l’arène. Il interprètera l’album, dans son intégralité, accompagné des mêmes musiciens avec lesquels il a enregistré l’album dans sa chambre en 1999, en utilisant le même matériel que celui entendu sur l’album.

“C’est un album qui est venu de nulle part pour voler le cœur de millions de personnes à travers le monde, transformant complètement ma vie dans le processus”, a déclaré Gray dans un communiqué. “Vingt ans plus tard, on a l’impression que l’échelle blanche est aussi vivante pour les gens maintenant qu’elle l’était à l’époque.”

Sheeran brise sa pause pour David Gray

Ed Sheeran est l’une des personnes dont le cœur a été volé par White Ladder.

Dans le cadre du blitz promotionnel que Gray orchestre pour l’anniversaire de White Ladder, il demande à ses fans d’enregistrer une brève histoire de White Ladder de ce que l’album signifiait pour eux. Le musicien John Mayer a enregistré le sien, tout comme Carly Rae Jepsen et Adam Clayton de U2.

Sheeran est sorti de sa pause pour enregistrer son histoire sur l’échelle blanche à l’appui de l’année marquante de Gray.

Ed Sheeran partage son histoire «White Ladder»

La superstar de 29 ans a déclaré dans son histoire sur l’album de vingt ans, «White Ladder, pour moi, était un album qui m’a vraiment façonné en tant qu’artiste et en tant que fan de musique. Je me souviens que j’étais en vacances en famille et je me souviens toujours si clairement, mon père avait reçu une échelle blanche de ma marraine et nous l’avions dans la voiture. »

“Et je me souviens des tambours de‘ Please Forgive Me ’et du premier accord de piano et je me suis dit: ‘Oh, c’est différent de tout ce que j’ai jamais entendu auparavant.'”

“Je pense simplement que c’est un album fantastique et si heureux qu’on m’a demandé de compléter la célébration des vingt ans.”

Sheeran a enregistré sa déclaration vidéo du studio d’enregistrement où il travaille sur de la nouvelle musique.

Sheeran rejoindra-t-il David Gray en concert?

Pour sa part, Gray a été ému par le souvenir de Sheeran du rôle spécial que son album a joué dans la vie de son compatriote anglais. En parlant avec Forbes ce mois-ci, Gray a taquiné que Sheeran pourrait le rejoindre pour un spectacle ou deux de sa tournée.

«Ed Sheeran a réalisé une belle vidéo qui parle de l’échelle blanche et de ce que cela signifie pour lui. C’était un gros record pour Ed, donc, vous savez, on parle qu’il pourrait venir et quelque chose pourrait arriver. Alors surveillez cet espace. “