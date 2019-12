Ed Sheeran révèle un voyage de perte de poids de 50 livres

Ed Sheeran s'est souvenu de "montgolfière" lors de son X Tour en 2014, disant qu'il pesait environ 224 livres lors de cette tournée et de la Divide Tour suivante en 2017. Maintenant, il pèse environ 168 livres. Il a cessé de fumer et a commencé à faire de l'exercice, échangeant la malbouffe qu'il a mangée lors de voyages en bus aux États-Unis contre des courses, des nages et des redressements assis de 45 minutes. .