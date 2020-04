Eddie Murphy et Adam Sandler se joignent au volet comique de charité

2020-04-23 11:30:07

Eddie Murphy reviendra à la comédie stand-up dans le cadre d’un livestream de charité spécial le mois prochain.

Eddie Murphy se joindra à Adam Sandler, Kevin Hart et plus pour un spectacle de comédie de charité spécial pendant le verrouillage.

La star de 59 ans – qui a annoncé son retour au stand-up l’année dernière – a été confirmée pour le livestream “ Feeding America Comedy Festival ” de Byron Allen aux côtés de Chris Rock, Tiffany Haddish et Howie Mandel alors qu’ils cherchent à collecter des fonds pour le réseau de banques alimentaires de l’organisation de lutte contre la faim.

L’émission de trois heures – qui sera diffusée sur les réseaux de télévision Allen Media Group Comedy.TV et The Weather Channel ainsi que l’application Local Now – est prévue pour le 9 mai à partir de 20 heures HNE.

Dans un communiqué, le comédien Byron a déclaré: “En partenariat avec Feeding America, mes amis comédiens et nous tous au Allen Media Group sont heureux d’annoncer cet événement mondial de comédie en streaming en direct le 9 mai.

“Le rire est souvent le meilleur remède, et nous sommes extrêmement motivés pour attirer l’attention sur les problèmes d’insécurité alimentaire et pour aider à fournir des repas aux familles à travers le pays qui sont financièrement touchées par la pandémie de COVID-19.”

Les téléspectateurs seront encouragés à faire un don à Feeding America, et la PDG de l’organisme de bienfaisance, Claire Babineaux-Fontenot, a remercié Byron et son organisation d’avoir fait ce qu’ils pouvaient pour aider pendant une période aussi difficile.

Elle a ajouté: “La pandémie de coronavirus et le ralentissement économique qu’elle a créé mettent en lumière la nature fragile des budgets des ménages.

“Des millions d’autres de nos voisins se tournent vers les banques alimentaires pour obtenir de l’aide et nous ne pouvons pas remercier suffisamment Byron Allen et Allen Media Group pour leur soutien à la collecte de fonds et la sensibilisation à notre travail.”

En 2019, Eddie est revenu à “ Saturday Night Live ” pour la première fois en 35 ans et a été rejoint par certains de ses amis du showbiz au programme, dont Chris Rock, Tracy Morgan et Dave Chappelle.

Lors de son monologue d’ouverture, il a plaisanté: “J’ai actuellement 10 enfants – 11 si vous comptez Kevin Hart. J’adore tellement Kevin Hart, mais mes enfants sont toute ma vie maintenant.

“Et si vous m’aviez dit il y a 30 ans que je serais ce père de famille de 10 enfants ennuyeux et au foyer, et que Bill Cosby serait en prison, j’aurais pris ce pari.”

