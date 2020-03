Eden McCoy se met à travailler avec Laura Wright et Max Gail

Eden McCoy de General Hospital, qui incarne le personnage hérité de Josslyn Jacks, est un élément crucial de la scène ado du feuilleton de jour. Discutant de l’émission dans une récente interview, McCoy a parlé de représenter Josslyn et de travailler avec deux acteurs en particulier.

Laura Wright et Eden McCoy sur «Hôpital général» | Valerie Durant / .

Josslyn Jacks jusqu’à présent sur «General Hospital»

Né à l’écran en 2009, Josslyn est le troisième enfant de Carly Corinthos et le seul enfant de Carly avec Jasper “Jax” Jacks.

McCoy est entré en fonction en 2015 et a dépeint le personnage depuis lors. Elle a dépeint le personnage comme un enfant tout au long de son adolescence.

La plupart des scénarios en solo du personnage ont tourné autour de sa romance avec Oscar Nero et de la façon dont elle l’a pleuré quand il est décédé après avoir lutté contre une maladie. Le personnage était également impliqué dans le scénario entourant sa tante adoptive, Nelle Benson, qui tentait de vaincre Carly et son frère Michael.

Elle est amie avec Cameron Webber, Trina Robinson et Dev Cersi. Des romances potentielles ont probablement été à l’horizon pour Joss et Cameron et Joss et Dev.

Eden McCoy parle de son temps jusqu’à présent dans la série

Dans une interview avec Soaps in Depth, McCoy a parlé d’être à l’hôpital général, des relations avec les acteurs et plus encore.

Sur Laura Wright, qui a interprété Carly, McCoy a déclaré: «Elle est tout. Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans son soutien. Et j’ai l’impression qu’en vieillissant, nous sommes devenus plus proches en tant qu’amis et pas seulement en tant que camarades de casting. Elle est vraiment une figure de mère pour moi, et je suis toujours honorée quand elle fait confiance à mes choix d’acteur et m’offre son point de vue pour les améliorer. “

Elle a également parlé de pouvoir faire partie de l’histoire d’Alzheimer de Mike Corbin.

«Oh mec, je ne peux pas en dire assez sur Max Gail et Maurice Benard. Lorsqu’ils sont ensemble à l’écran, tout le reste s’estompe. Leur émotion et leur talent sont accablants, et honnêtement, je suis juste heureuse d’être dans la salle », a-t-elle déclaré.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.