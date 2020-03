Edward Cullen ou Jacob Black? Ils pourraient avoir quelque chose en commun

Cela fait presque 12 ans que Twilight a été créé et est entré dans la conscience de la culture pop de tout le monde. Il a reçu sa juste part de haine mais n’aurait évidemment pas catapulté pour devenir une franchise majeure s’il n’avait pas beaucoup de fans aussi. Il y a toujours eu un débat entre la foule de l’équipe Edward et l’équipe Jacob, qui a vraiment popularisé l’idée de

«Équipes» quand il s’agit d’aimer les triangles dans la fiction. Mais avouons-le: les deux ont été aspirés à des moments différents dans la saga de cinq films / quatre livres. En fait, les deux présentent souvent des signes de partenaires violents, Bella étant la pauvre petite Suisse dans une guerre littérale et nuisible contre elle.

Taylor Lautner, Kristen Stewart et Robert Pattinson lors de la première allemande de «Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2» | Popow / ullstein bild via .

Contre Edward Cullen

Oh, Edward Cullen, le vampire étincelant, rêveur et froid qui boude souvent. Il est magnifique, bien sûr. Tant mieux pour attirer sa proie sans méfiance. Il tombe amoureux de Bella même si son sang est si délicieux pour lui, il la tue presque plusieurs fois.

Il y a plusieurs avantages pour Edward, et Bella finit par finir avec lui. Mais, il existe également de nombreux inconvénients. Surtout quand il s’agit de leur relation. Bien qu’il ait plus de 100 ans, Edward ne s’est jamais impliqué dans la romance en tant que garçon de 17 ans à Chicago au début des années 1900, avant de mourir presque de la grippe espagnole. Ce manque de maturité émotionnelle pourrait être la raison pour laquelle il était si horrible à bien traiter Bella, mais il n’y a également aucune excuse pour savoir à quel point ça a mal tourné.

Comme Wired l’a rapporté en 2011, l’utilisateur de livejournal kar3ning a signalé 15 cas d’abus dans New Moon, sur la base d’une liste de la National Domestic Abuse Hotline. Pour l’échelle, vous êtes censé appeler la hotline si votre partenaire n’a présenté qu’une seule chose sur la liste. Par exemple, ils soulignent qu’Edward contrôle à qui Bella parle, créant littéralement un scénario de divorce-parent quand il dépose Bella pour passer du temps avec Jacob. Il la met également en danger en dehors des trucs de vampires et l’abandonne au milieu des bois quand il rompt avec elle.

Edward traque également Bella avant même qu’elle ne sache ce qu’il est, la regardant dans son sommeil. Alors que nous, en tant que jeunes de 13 ans, nous pensions que cela valait la peine, cela nous inquiète maintenant.

Contre Jacob Black

À Jacob Black. Alors qu’Edward était émotionnellement retardé, Jacob n’avait littéralement aucun contrôle émotionnel ni maturité en général. Il a deux ans de moins que Bella, et cela montre comment ils interagissent et comment il considère leur relation quand ils n’avaient rien de romantique entre eux.

Il était le roi de la perpétuation de la zone d’amitié, un concept qui est en soi majoritairement sexiste. Bella dit à Jacob qu’ils ne peuvent pas être plus que des amis parce que sa santé mentale ne peut rien gérer. “Vous êtes sur le point de tout gâcher”, lui dit-elle au théâtre de New Moon, évoquant leur amitié qui était actuellement son seul refuge. Au lieu de respecter ses limites très évidentes et d’honorer leur amitié, il continue de pousser une romance.

Sans oublier, il oblige Bella à l’embrasser dans Eclipse, lui disant qu’il va se suicider si elle ne l’embrassait pas. Menacer de se suicider pour obtenir quelque chose dans une relation est absolument l’un des signes d’une situation de violence. Cela ne couvre même pas le fait qu’il l’ait harcelée sexuellement plus tôt dans le livre / film, forçant un baiser non consensuel. Cela l’a amenée à lui donner des coups de poing au visage et à lui casser le poignet.

Au final, ils n’étaient pas tous les deux de grands partenaires

Fondamentalement, comme indiqué au début, les deux garçons sucent, faute d’un meilleur terme. Aucun des hommes n’écoute ce que Bella veut ni ce avec quoi Bella se sent à l’aise. Il y a plusieurs fois où Edward et Jacob choisissent quelque chose pour Bella sans la consulter, car ils pensent qu’ils savent ce qui est le mieux.

Pour Jacob, c’est sa quête continue d’une relation avec elle, malgré tous les signes indiquant qu’elle n’en veut pas. Même avant le retour d’Edward, Bella était peut-être tombée amoureuse de Jacob. Mais au lieu d’accepter ses limites, il l’a agressée.

Pour Edward, cela la laissait dans les bois et lui brisait le cœur, disant qu’il ne l’aimait jamais et que leur relation n’était pas suffisante. Il a fait tout cela parce qu’il pensait que c’était mieux pour elle, mais il n’a pas osé en parler d’abord. Vous savez, d’une manière saine, pour voir quels problèmes ils rencontraient et si ils voulaient tous les deux aller de l’avant ou s’ils le devaient. La communication ne se produit pratiquement pas dans les relations de Bella, mais elle est essentielle dans les relations saines.

Et n’oublions pas, Bella a également forcé Edward à accepter de coucher avec elle afin de reporter sa transformation imminente en vampire et d’accepter de l’épouser. Ce type de coercition, même si Edward voulait finalement être intime, est abusif parce qu’il ne le voulait pas à l’époque.

Bien que cela n’ait pas à nier votre amour pour la série, c’est quelque chose de vraiment précieux à réfléchir. En tant que pré-adolescents, tous les fans ont lu les livres et sont tombés amoureux de quelqu’un, que ce soit Edward, Bella ou Jacob. Il est sain de regarder en arrière et de se rendre compte que certaines de ces engouements n’étaient pas les meilleurs. Mais ça va. Et vous pouvez toujours les regarder à nouveau pour la nostalgie.