Elijah Wood devient père?

Elijah Wood serait devenu père pour la première fois, car sa partenaire Mette-Marie Kongsved aurait accouché.

La star du “ Seigneur des Anneaux ” et sa partenaire Mette-Marie Kongsved auraient accueilli tranquillement leur premier enfant au monde, selon des sources qui ont confirmé la nouvelle au magazine Us Weekly.

Au moment d’écrire ces lignes, Elijah et Mette-Marie n’ont pas confirmé les nouvelles elles-mêmes, et aucun détail sur leur nouvelle arrivée présumée n’est connu.

L’acteur de 39 ans et le producteur de films ont travaillé ensemble sur le film de 2017 “ Je ne me sens plus chez moi dans ce monde ”, et ont été repérés pour la première fois en couple en janvier 2018.

Cependant, le couple n’a fait sa première apparition officielle en tant que couple qu’un an plus tard, en février 2019, lorsqu’ils ont assisté ensemble au défilé Rodarte FW19.

Pendant ce temps, Elijah avait précédemment dit qu’il craignait de voir sa famille et ses amis mourir, alors qu’il avouait s’inquiéter du “passage du temps”.

Il a dit: “Quand j’étais jeune, l’idée de vieillir était vraiment excitante pour moi. J’ai eu un profond désir d’être un adulte. Puis je suis devenu adulte, puis soudainement cette idée a changé et est devenue un peu une peur . Ne ​​pas [in regards] à ma propre vie ou à ma mort, mais plutôt au passage du temps et aux personnes que j’aime et que je tiens à quitter en raison de l’âge ou de la mort. Le passage du temps [in regards to] d’autres personnes qui sont profondes dans ma vie. ”

Et bien qu’il soit inquiet pour la vie de famille, il a dit en 2011 qu’il aimerait s’installer et fonder une famille.

Il a expliqué: “Finalement, je veux me marier et avoir des enfants. Je ne l’ai pas écrit quand ça va arriver pour moi en ce moment cependant. J’adorerais avoir une famille un jour. J’en ai beaucoup d’amis qui ont des familles et c’est un moment de ma vie que j’attends avec impatience. C’est aussi le genre de chose où vous devez avoir des choses en place à l’avance. “

