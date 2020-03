Elisabeth Hasselbeck discute avec joie Behar, Sunny Hostin sur la réponse de Trump au coronavirus

Elisabeth Hasselbeck renvoyé à “La vue” mercredi pour inviter le spectacle, où elle s’est retrouvée en territoire familier face à quelques-unes des autres femmes.

Après elle, Whoopi Goldberg, Sunny Hostin, Joy Behar et Meghan McCain est sorti dans un studio totalement vide – ABC a adopté une politique de “distanciation sociale” à cause du coronavirus – les cohôtes ont abordé l’épidémie à portée de main.

Joy a plaisanté en disant qu’elle “a pris un bain à Purel” ce matin, alors que Sunny a expliqué que les écoles de ses enfants étaient fermées et s’est dite préoccupée par sa grand-mère “à risque”. Alors qu’elle a dit: “Je pense que tout le monde devrait faire très attention”, Hasselbeck a brisé ce qu’elle considérait comme “la fine ligne entre la précaution et la panique”.

“Oui, nous prenons des précautions, nous allons Purel, prions pour que Dieu nous prenne dans nos lendemains, nous prions pour que ce coronavirus soit éteint, qu’il s’arrête sur ses traces”, a-t-elle poursuivi. “Je pense aussi que nous ne devrions pas être dans un état de panique parce que ce que nous faisons – et en suivant les indications de notre président – prend des mesures audacieuses et énergiques pour garder cela à distance autant que possible en ce moment Nous sommes toujours à l’avant-garde. Je me sens à l’aise et confiant grâce à un leadership fort. “

C’est là que Behar l’a interrompue, lui demandant où elle voyait un «leadership fort». Elle a ajouté, “[Trump] ne nous a rien dit d’important. ”

“Qu’est-ce que tu veux dire par là? Il propose en fait un arrêt fiscal de la classe moyenne en ce moment”, a répondu Elisabeth, avant que Behar ne dise qu’elle ne parlait pas de finances. “Il fait beaucoup de choses pour aider les gens qui pourraient devoir rester à la maison pour travailler, en parlant de formules d’assurance”, a ajouté Elisabeth. “Je pense qu’il se passe de grandes choses.”

Sunny n’était pas d’accord, soulignant à quel point il est problématique pour beaucoup de gens qui vivent de chèque de paie à chèque de paie sans congé payé de rester à la maison. “Tout à fait un grand point”, a concédé Hasselbeck.

“Je pense que quand vous regardez la réponse, Elisabeth, de cette administration, ça n’a vraiment pas été bon”, a poursuivi Sunny. “Je ne pense pas que nous ayons vu un vrai leadership, nous n’avons même pas de vrais tests.”

Behar pensait que la réponse de Trump à la situation lui coûterait une réélection, avant qu’elle ne dise même qu’il n’avait pas été testé pour le virus. “Avez-vous été testée”, a demandé Elisabeth, ce qui a incité Joy à souligner qu ‘”il n’y a pas de kits de test” disponibles pour le grand public.

“Je pense que nous devons nous préparer, je pense que nous devons prier, je ne laisserai pas le Coronavirus me gouverner”, a ajouté Hasselbeck. “Ces premières actions du président sur les restrictions de voyage, etc., je pense que le long terme aidera notre pays. Nous avons [an economic] tampon au fil du temps qui peut absorber cela. Je pense que notre direction en ce moment nous indique de dire bon, ce n’est pas une situation de panique. C’est une situation de précaution, utilisez Purel, lavez-vous les mains, ça va aller les gars! “

“Comment cela ne peut-il pas être une situation de panique quand des gens meurent de cela?” demanda Sunny.

Après que Meghan a déclaré qu’elle pensait qu’il y aurait des implications politiques de la mise en quarantaine de chacun – Joe Biden et Bernie Sanders ont annulé les rassemblements pour des raisons de préoccupation – Hasselbeck a mis fin au segment en essayant de rester optimiste.

“Trouvez un moyen d’aimer quelqu’un et de le serrer dans ses bras d’une manière que nous pouvons”, a-t-elle dit, alors que les yeux de Behar roulaient presque de sa tête. “Parce que nous avons besoin que nos cœurs et nos têtes soient également soignés. Je pense que nous sommes dans un état où nous pouvons nous aimer bien pendant cela aussi.”

Après que Raw Story ait publié la position de Hasselbeck, Rosie O’Donnell – qui s’est célèbre avec Elisabeth quand ils étaient ensemble sur “The View” – a également critiqué son ancienne cohôte sur Twitter.

