Elisabeth Hasselbeck réagit aux nouvelles de Meghan McCain Baby après qu’elle l’ait ombragée

Meghan McCain de The View a fait une annonce énorme après une semaine d’anxiété face à la pandémie de coronavirus. La co-animatrice conservatrice a confirmé qu’elle était enceinte et, à son tour, elle ferait le spectacle depuis son domicile sur la base des recommandations de son médecin. Elisabeth Hasselbeck, l’analyste républicaine qu’elle venait de masquer, était l’une des nombreuses célébrités qui l’ont félicitée pour la nouvelle de son bébé.

Abby Huntsman, Elisabeth Hasselbeck et Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Pourquoi Meghan McCain a-t-elle ombragé Elisabeth Hasselbeck?

Hasselbeck est le co-hôte conservateur OG de The View. Ce dernier est retourné à l’émission en tant que co-hôte invité et a parlé de la façon dont Donald Trump gérait la crise sanitaire des coronavirus.

“Il peut y avoir une fine frontière entre ce qui est de la précaution et ce qui est la panique”, a-t-elle déclaré. “Oui, nous allons prendre des précautions, nous allons à Purell, prions pour que Dieu nous prenne dans nos lendemains, non? Nous prions pour que ce coronavirus soit éteint, qu’il s’arrête dans sa course. »

Plus tard, Hasselbeck a déclaré: «Je pense que nous devons nous préparer. Je pense que nous devons prier. Je ne vais pas laisser le coronavirus me gouverner! “

Lorsque les dames de The View ont parlé de la façon dont Trump a changé sa façon de parler de la pandémie, McCain avait beaucoup à dire. McCain a déclaré qu’elle se sentait «la seule conservatrice du monde entier à avoir quitté les médias grand public». Elle a parfois l’impression de devenir «tribale» en sentant que tout est une «attaque» contre le président ou les républicains.

“Soit dit en passant, nous l’avons également fait dans cette émission, pas avec moi”, a poursuivi McCain. «Nous l’avons fait arriver sur ce spectacle, de peur que nous oublions, certains républicains disant que nous devrions nous laver les mains et prier. Ce n’était pas seulement sur Fox News que cela se produisait, c’est arrivé ici même sur The View. “

McCain appelait Hasselbeck pour avoir suggéré que prier tuerait le coronavirus.

Meghan McCain annonce qu’elle est enceinte

Au cours du week-end, McCain a annoncé qu’elle attendait un bébé.

«Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte», a-t-elle écrit dans une lettre publiée sur Twitter. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

Le médecin de McCain lui a suggéré de rester à la maison et de limiter ses contacts avec les gens. À partir de lundi, elle serait co-animatrice de son émission dans l’isolement.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

Elisabeth Hasselbeck réagit

Bien que beaucoup pensaient qu’Hasselbeck serait fâchée contre McCain après qu’elle l’aurait ombragée, la personnalité républicaine lui souhaitait bonne chance.

“J’adore ça, une bonne nouvelle aujourd’hui”, a écrit Hasselbeck sur Instagram.

L’ancienne co-animatrice Abby Huntsman a également écrit un commentaire disant: «Tu vas faire vibrer ça. Je ne pourrais pas être plus heureux pour toi et Ben. Je t’aime.”

L’ami proche de McCain et l’hôte invité de The View, S.E. Cupp, a également sonné par écrit: “Je t’aime … déjà si fier de la maman que tu seras.”

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).