Elisabeth Moss: Je devrais stocker mes récompenses dans un endroit «plus agréable»

Elisabeth Moss pense qu’elle devrait stocker ses récompenses – deux Emmy Awards et trois Golden Globes – quelque part “plus agréable” qu’une bibliothèque.

La star de ‘Handmaid’s Tale’ a reçu un certain nombre de récompenses tout au long de sa carrière, mais pense qu’elle devrait chercher un meilleur endroit pour les afficher.

Parlant de ses deux Emmy Awards et de ses trois Golden Globes, elle a déclaré: “Ils sont sur une étagère dans mon appartement, avec un tas de souvenirs et de bibelots d’autres choses que j’ai faites. Je devrais probablement obtenir quelque chose de plus joli comme une vitrine . ”

L’actrice de 37 ans joue dans son nouveau film “ The Invisible Man ” et a admis que si elle était invisible pendant une journée, elle adorerait regarder de près un acteur qu’elle admire – comme Meryl Streep.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ferait, elle a répondu à l’Observer New Review: “Allez sur un plateau de cinéma ou au théâtre et regardez de près un acteur que j’admire vraiment. Quelqu’un comme Meryl Streep. J’espère qu’elle ne lit pas cela et ne sort pas un ordre restrictif! C’est la chose la moins subversive que je ferais, de toute façon. Tout le reste impliquerait des trucs fragmentaires et louches. ”

Pendant ce temps, Elisabeth avait auparavant avoué qu’elle avait “peur de sa peau” en regardant “The Invisible Man”.

Elle a dit: “Je l’ai regardé toute seule dans une salle de projection et j’étais un peu nerveuse parce que j’ai travaillé très dur sur ce film et je voulais que ce soit bon. Mais – et c’est ce qui m’a le plus excité – j’ai littéralement sauté . Comme, neuf fois. J’étais en fait hors de ma peau. J’avais ces peurs de saut classiques que nous recherchions. C’était la chose la plus importante pour moi, “S’il vous plaît, s’il vous plaît, que ce soit effrayant!” Et puis la deuxième chose dont j’étais heureux était de voir que ce n’était qu’un très bon film. Un film passionnant et axé sur les personnages. “

