Elisabeth Moss réagit aux rumeurs de rencontres avec Tom Cruise

En 2019, Tom Cruise a été lié à la star de “The Invisible Man” et son collègue scientologue Elisabeth Moss, mais leur rumeur était apparemment une nouvelle pour elle.

Apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct” Lundi soir, l’actrice a été invitée à partager sa réaction aux informations selon lesquelles elle et Tom “se mariaient”, après qu’un tabloïd ait affirmé qu’ils étaient en couple l’année dernière. Sur la couverture du magazine à l’époque, la publication montrait une photo du “premier baiser” de l’acteur depuis que l’ex-femme Katie Holmes, insinuant que la femme sur la photo était Moss (encadré, ci-dessus).

Selon elle … et quiconque sait comment effectuer une recherche inversée sur Google Image … ce n’était pas le cas.

En entendant la question, la star de “Handmaid’s Tale” a éclaté de rire. “Comment avez-vous raté ça?” demanda Moss, en tant qu’hôte Andy Cohen a réagi sous le choc à la rumeur.

“En fait, j’étais confuse et j’ai aussi principalement reçu des SMS de gens comme” Je ne savais pas, tu ne me l’as pas dit “et juste la confusion de mes amis”, a-t-elle poursuivi, ajoutant que la plupart de ses amis se moquaient du rapport ” parce qu’évidemment, ils savaient que ce n’était pas vrai. “

“Et puis je l’ai vu sur la couverture d’un des magazines de potins et je me suis dit:” Je n’ai jamais eu cette coupe de cheveux “”, a-t-elle déclaré en se référant à la photo ci-dessus. “C’était censé être une photo de nous deux et je me disais: ‘Je n’ai jamais coiffé mes cheveux comme ça, ce n’est pas moi.’ C’était l’arrière de la tête de quelqu’un. “

FYI: La photo de Tom était en fait une photo de “Mission: Impossible – Fallout”, dans laquelle il a vu partager un bécot avec la costar Vanessa Kirby pour le film.

Aldis Hodge, le costar de “l’homme invisible” de Moss, a cependant regardé le bon côté de la situation – en disant: “C’est quand vous savez que vous avez réussi, quand les gens inventent qui vous allez épouser.”

En regardant Moss, il a ajouté: “Vous avez réussi!”