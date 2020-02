Elizabeth Hurley veut de la «compagnie»

2020-02-28 17:30:04

Elizabeth Hurley recherche la «compagnie».

L’actrice de 54 ans – qui a été mariée à Arun Nayar de 2007 à 2011 – a insisté sur le fait qu’elle n’était pas pressée de se ressaisir de sitôt, mais elle reste ouverte à une nouvelle romance.

Lorsqu’on lui a demandé si elle serait prête à se marier à nouveau, elle a répondu: “Je serais certainement ouverte à l’idée d’être aimée, d’aimer quelqu’un, d’avoir quelqu’un de fantastique dans ma vie et de la partager.

“Je ne sais pas si le mariage entre en jeu pour être honnête, car je ne vais pas avoir plus d’enfants, et je n’ai besoin de personne pour payer mes factures ou me donner un toit au-dessus de ma tête. Mais je voudrais quelqu’un pour la compagnie, l’amusement. ”

Elizabeth a toujours été financièrement indépendante et est fière de n’avoir jamais dépendu de personne d’autre pour l’argent.

La star des Royals – qui a un fils de 17 ans appelé Damian avec l’homme d’affaires américain Steve Bing – a déclaré dans le numéro d’avril du magazine Tatler: “Personnellement, je n’ai jamais reçu un sou de personne, d’un petit ami, d’un mari, dans mon vie entière.

«Je n’ai jamais voulu, je n’ai jamais eu besoin de le faire. Mon mari et moi avons eu le divorce le plus amical au monde et mon avocat a dit que c’était le cas le moins cher qu’elle ait jamais traité parce qu’aucun de nous ne voulait rien.

“Je paie tout pour moi et je suis très heureux de cette façon.”

Elizabeth a également concédé que sa vie allait changer radicalement lorsque son fils quitterait l’école.

Elle a déclaré: “Je pourrais avoir ma millionième crise de la quarantaine, car ce sera la première fois en 18 ans qu’il n’y aura pas de demi-trimestre, pas de vacances scolaires, pas de courses scolaires ni de couture de bandes nominatives.

“Et bien sûr, je l’embrasse, mais c’est un véritable jalon dans la vie de maman.”

Lisez l’intégralité de l’article dans le numéro d’avril de Tatler, disponible en téléchargement numérique et en kiosque le jeudi 5 mars.

Mots clés: Elizabeth Hurley, Steve Bing

.