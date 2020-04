Elizabeth McGovern a appris à Brad Pitt à s’embrasser

2020-04-15 12:30:07

Elizabeth McGovern a déclaré en plaisantant qu’elle avait enseigné à Brad Pitt comment s’embrasser quand ils ont fait leur film de 1994 ‘The Favor’.

La star de «Downton Abbey» est apparue en face du film Hollywood Hunk en 1994 «The Favor» et elle a plaisanté en disant qu’elle «faisait de lui l’homme qu’il était» à cause de leurs scènes ensemble.

Elizabeth a fait la révélation alors qu’elle et ses co-stars de “ Downton ” Michelle Dockery, Hugh Bonneville et Allen Leech s’asseyaient pour un jeu de “ Sip It or Spill It ” avec Kelly Clarkson dans le talk-show de la chanteuse.

L’hôte a décrit le jeu comme une “version sophistiquée de” Never Have I Ever “” et a vu les invités siroter du thé et donner des détails s’ils avaient fait les actes en question.

Hugh leva son thé vers ses lèvres et dit: “Sirotez-le et renversez-le si vous avez déjà embrassé Brad Pitt.”

Kelly a précisé: “Snogged signifie embrassé non?”

Le chanteur de “Breakaway” s’est ensuite demandé si l’acteur avait l’intention de prendre un verre, mais il a insisté: “Eh bien, je le choisis [up]. ”

Cependant, Elizabeth, 58 ans, a bu une gorgée de son verre et a souri en levant la main.

Elle a dit: “Quelqu’un devait le faire. Je l’ai fait comme un travail rémunéré parce que nous étions sur un plateau, agissant.”

Kelly a commenté: “Quel travail magnifiquement rémunéré.”

Elizabeth a ajouté: “Oui. Il y a de pires façons de gagner sa vie, donc je ne me plaignais pas. Mais oui, il m’a coupé les dents, je pense. Je l’ai fait l’homme qu’il est. Il a tout appris de moi!”

Pendant ce temps, il a été récemment confirmé que le casting de Downton se réunira à nouveau pour un autre film.

Le producteur Gareth Neame a déclaré: “Nous sommes totalement déterminés à faire une suite si nous pouvons ramener tous les éléments.

“Au cours de cette année, nous aurons un scénario et nous essaierons de rassembler tous les acteurs à nouveau, vous savez, dès que possible.”

