Elizabeth Smart dit qu’elle a été agressée sexuellement à bord d’un avion l’année dernière

Elizabeth Smart affirme avoir été agressée sexuellement par un homme dans un avion l’année dernière.

Dans une interview sur “CBS ce matin“Jeudi, la femme de 32 ans – qui a été kidnappée, violée à maintes reprises et détenue pendant neuf mois en 2002 – a déclaré que l’homme non identifié avait commencé à la molester lors d’un vol Delta vers Salt Lake City.

“J’étais endormie et, tout d’un coup, je me suis réveillée parce que j’ai senti la main de quelqu’un se frotter entre mes jambes, à l’intérieur de ma cuisse”, a-t-elle expliqué à l’hôte Gayle King.

“La dernière fois que quelqu’un m’a touché sans mon mot à dire, c’était quand j’ai été kidnappé et j’ai gelé”, a déclaré Smart. “Je ne savais pas quoi faire.” Depuis son enlèvement, elle a déclaré qu’elle “n’avait jamais été menacée jusqu’à présent”.

Smart a dit qu’elle s’attendait à ce que l’homme s’excuse, mais il est resté silencieux. Elle a signalé l’incident à Delta après l’atterrissage de l’avion, car elle “ne voulait pas qu’il s’attaque à d’autres filles”. Les employés de Delta ont été “consternés et ont proposé d’aider autant qu’ils le pouvaient”, a-t-elle affirmé.

“Je veux dire, ce n’est pas la faute de Delta, c’est cet homme”, a expliqué Smart. “Cet homme a pris une décision.”

“Delta a pris l’affaire au sérieux et a continué de coopérer avec Mme Smart et les autorités compétentes pendant l’enquête. Delta ne tolère aucune faute envers d’autres clients ou des personnes de Delta”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué à “CBS This Morning”. “

Le FBI a depuis ouvert une enquête sur cette affaire.

À l’âge de 14 ans, Smart a été kidnappée à la pointe d’un couteau dans sa chambre à Salt Lake City par Brian David Mitchell. Il l’a gardée captive avec sa femme Wanda Barzee, où Smart a été forcée à consommer de la drogue et de l’alcool, et violée jusqu’à quatre fois par jour alors qu’elle était attachée à un arbre, selon elle. témoignage en cour.

Mitchell purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale, tandis que Barzee a été libéré en 2018 et vit dans la ville natale de Smart.

Smart – maintenant mère de trois enfants – a depuis consacré une grande partie de son temps à aider d’autres victimes d’enlèvements d’enfants, en ouvrant la Fondation Elizabeth Smart en 2011.

Elle a déclaré à King que l’incident de l’avion l’avait inspirée à ouvrir un programme d’autodéfense pour femmes appelé Smart Defense.

