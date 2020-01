Ella Eyre n’a pas correctement pleuré la mort de son père

2020-01-21 14:00:06

Ella Eyre admet qu’elle “n’a pas vraiment pleuré” après le décès de son père en 2017.

Le père de la chanteuse de 25 ans – qui a vécu en Jamaïque pendant qu’elle a grandi à Londres avec sa mère – est décédé en avril 2017 et Ella admet qu’elle a eu du mal à gérer ses sentiments dans les mois qui ont suivi.

Dans une interview accordée à Independent.co.uk, Ella a déclaré: “Je n’ai pas vraiment pleuré, je ne me suis pas vraiment donné le temps de m’en remettre ou même d’y penser. J’ai juste travaillé et travaillé et travaillé. J’ai travaillé moi-même dans cet espace vraiment restreint où j’étais tellement anxieux et stressé et aussi très clairement bouleversé par ce qui s’était passé, mais je ne m’en étais pas occupé. ”

Le hitmaker «Waiting All Night» a admis que ses troubles ont affecté sa capacité d’écriture de chansons.

Ella a déclaré: “Ça m’a rattrapé. Je n’ai pas pu écrire aussi. Je me sentais simplement frustrée.”

Le père du hitmaker “ Just Got Paid ” est décédé la veille du jour où elle devait jouer un concert de retour à Camden, au nord de Londres, et bien qu’elle ait été invitée par son équipe et ses amis à annuler le spectacle, Ella a décidé d’aller de l’avant parce que son père ne l’avait jamais vue jouer et elle avait le sentiment qu’il regardait d’en haut.

Elle a expliqué: “Je ne savais pas quoi faire. Je n’ai rien dit à personne.

“Beaucoup de gens attendaient ce spectacle depuis longtemps et si cela devait être la première fois qu’il voyait un spectacle, je n’allais pas l’annuler. C’était la meilleure chose que j’aurais pu faire. Je a obtenu tellement de ce concert. ”

Alors qu’elle luttait contre le blocage de l’écrivain à la suite de la mort de son père, Ella a fait un voyage dans la patrie de son père, la Jamaïque, et dès qu’elle “s’est reliée à cette partie de ma lignée”, sa créativité est revenue.

Elle a dit: “Je devais juste arracher le pansement et voir ce qui se passe.

“Vous pouvez être tellement pris dans cet ouragan de travail et cette pression que si vous ne travaillez pas, ça va se tarir. Mais en fait, trouver la force de faire les choses pour moi-même m’a été bénéfique de façon créative. Mon premier album était mes amis et mes soirées et mes expériences de vie, j’avais grandi, et j’avais perdu ça parce que j’étais complètement en mode artiste. J’étais en tournée, je faisais des interviews … je ne vivais pas vraiment. ”

