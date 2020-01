2020-01-16 21:30:04

Elle Fanning a “peur” de Twitter, car elle le trouve “intense”, mais adore poster sur le site de partage de photos Instagram.

Elle Fanning a “peur” de Twitter.

La star de ‘Maleficent: Mistress of Evil’ a admis que même si elle est une grande fan du site de partage de photos Instagram, elle préfère ne pas publier sur Twitter, car elle trouve la plateforme de médias sociaux “si intense”.

Elle a dit: “Twitter me fait peur! Oh mon Dieu, Twitter est tellement intense. Instagram que j’apprécie; j’ai un compte privé et un compte public.”

Cependant, Elle veille toujours à être prudente lors de l’exploration d’Instagram, car elle peut toujours être victime des inconvénients des médias sociaux, tels que se “comparer” à d’autres personnes.

Elle a ajouté: “Je pense qu’il y a des dangers dans lesquels je tombe totalement, de regarder dans ce terrier de lapin, de se comparer à tout le monde et de voir, Oh, leur vie, ces vacances. J’essaie de garder la lumière et de parler des films aux fans qui sortent ou à propos d’une séance photo. Cela peut aussi devenir très intense. ”

L’actrice de 21 ans a également admis qu’elle lisait les commentaires que les fans laissent sur ses messages et a insisté pour que toutes les stars lisent leurs commentaires sur les réseaux sociaux, même si elles affirmaient ne pas le faire.

Elle a dit: “Les gens peuvent dire qu’ils ne lisent aucun commentaire, mais … Mmm, ouais, vous le faites! Je le fais! Bien sûr que vous regardez! ‘Oh, vos chevilles sont énormes.’ Qu’est-ce que c’est que ça?! C’est bizarre, comme, qui est cette personne? ”

La star regarde même ses propres photos et ne peut souvent pas croire à quel point elle a l’air jeune.

S’adressant au numéro de février du magazine Marie Claire, elle a déclaré: “Je regarde les photos, et j’avais la même apparence quand j’avais 11 ans. On me dit que j’ai un visage très menstrué. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je le ferai probablement avoir 35 ans et les gens iront toujours, “Awww!” Ma sœur [Dakota Fanning] c’est aussi parce que les gens ont l’impression de vous connaître depuis que vous êtes le gamin de six ans dans le film. ”

