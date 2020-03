Elle Fanning identifie ses co-stars par leur parfum

2020-03-29 07:30:06

Elle Fanning a révélé qu’elle pouvait dire qui étaient ses co-stars en reniflant leurs parfums personnels

Elle Fanning peut identifier ses célèbres co-stars féminines par leur odeur.

L’actrice de 21 ans pense que chaque plateau de tournage sur lequel elle a travaillé a un “parfum unique”, alors qu’elle se souvient souvent de ses co-stars lorsqu’elle obtient une bouffée d’un parfum particulier.

Elle a déclaré: “Depuis que je joue, j’ai remarqué que chaque set a un parfum vraiment unique.

“J’ai aussi travaillé avec beaucoup d’actrices qui avaient leur propre odeur de signature.

“J’ai pu identifier Patricia Clarkson, Nicole Kidman et Angelina Jolie par leur parfum.

“Chaque fois que je rencontre ces parfums, je suis renvoyé directement à ces plateaux de cinéma.”

Elle-même a deux “odeurs distinctes” qui la ramènent à l’enfance.

Elle a expliqué au magazine Glamour: “Mon enfance a deux odeurs distinctes: la cuisine de ma grand-mère (qui est très typiquement méridionale, chaque repas sentait Thanksgiving) – et un écran solaire.

“J’ai toujours été pâle, et grandir sous le soleil de plomb de Los Angeles signifiait que ma mère étalait en permanence de la crème solaire sur moi et ma sœur.”

La star de ‘Maleficent’ est une ambassadrice du parfum Twist de Miu Miu et espère que ce sera son propre “parfum signature”.

Elle a déclaré: “J’adore l’idée d’un parfum signature, c’est pourquoi j’adore Twist. C’est très féminin, mais pas écrasant.

“D’une certaine manière, cela améliore en quelque sorte votre odeur naturelle, donc il se porte différemment sur tout le monde, ce qui est tellement cool.

“Il devient un véritable parfum de signature pour tous ceux qui le portent.”

Elle avait déjà parlé de la grande expérience qu’elle avait eue avec Angelina lors de leur première rencontre sur le tournage du film Disney.

Elle a dit: “Avec Angelina, j’étais si jeune quand j’ai fait le premier film avec elle.

“J’étais alors très nerveux.

“Ma maman était avec moi.

“Maintenant que j’ai grandi, elle me voit différemment. Nous avons parlé de différentes choses.

“Nous sommes allés au paintball. Oh, elle est agressive. Nous faisions des sorties parce que ses enfants étaient là, alors elle essayait de planifier des activités le week-end. Je n’avais jamais fait de paintball auparavant. Nous étions en armure complète. Nous étions les seuls des gens sur place, avec tous ses enfants. Elle et moi n’étions pas dans la même équipe. J’étais tellement mauvais. J’ai frappé leur garde de sécurité dans le cou, et il était dans mon équipe! [laughs] Angelina est vraiment bonne. “

