Elle Fanning recueille des emballages de gomme

Elle Fanning a “des milliers” de gommes à emballer, qu’elle garde dans des boîtes sous son lit.

L’actrice de «Teen Spirit» «adore» le chewing-gum et avait l’habitude de toujours garder son emballage, qu’elle gardait dans des boîtes sous son lit.

Elle a dit: “J’adore aussi la gomme, et j’ai une obsession de l’emballage de gomme. Emballages Dubble Bubble. Emballages Bazooka. Je mâcherais la gomme, puis j’en conserverais tous les emballages dans des boîtes à chaussures sous mon lit. J’en ai des milliers.

L’actrice de 21 ans se promenait également avec des os de poulet dans son sac parce qu’elle pensait que cela lui portait chance.

Elle a confié au magazine W: “J’avais aussi une obsession des triangles. Quand nous avions du poulet, nous jouions au jeu des triangles et si je gagnais, je garderais l’os dans mon sac à main. Les triangles me donnaient de la chance.”

Mais la première obsession d’Elle a été avec la défunte actrice Marilyn Monroe et son point culminant d’enfance était de mettre les sous-vêtements de la star emblématique.

Elle a rappelé: “L’une de mes premières obsessions a été Marilyn Monroe. Je l’ai découverte à l’âge de sept ans.

“Je me suis déguisée en elle dans” The Seven Year Itch “et suis allée essayer tous ses soutiens-gorge lors d’une vente aux enchères de ses affaires personnelles. J’étais totalement dans le personnage. C’était très amusant pour tout le monde.”

La star de “Maleficent” se souvient d’avoir fait son premier “gros” achat de mode en France et elle est ravie que ce soit un vêtement qu’elle aime encore aujourd’hui.

Elle a expliqué: “Mon premier gros achat a été chez Chanel à Paris. J’ai été autorisée à obtenir une chose, et j’ai choisi une jupe en jean longueur au sol. Ma maman a été surprise, mais elle a aimé que ce soit un choix audacieux. J’ai adoré ça. jupe. Et je l’ai toujours. “

