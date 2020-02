2020-02-01 23:30:04

Elle Macpherson “n’a pas reconnu son corps” lorsqu’elle est entrée dans la cinquantaine.

La mannequin de 55 ans a “toujours été intéressée par le bien-être” et lorsqu’elle est arrivée à sa cinquième décennie de vie, elle a admis qu’elle “ne se sentait pas comme elle” et qu’elle voulait “comprendre” son corps.

Elle a déclaré: “Je me suis toujours intéressée au bien-être et à essayer de mieux comprendre mon corps à travers les différentes phases de ma vie. Je ne me sentais pas comme moi et je ne reconnaissais pas mon corps, ce qui m’a conduit à [nutritionist] Dr Simone Laubscher. ”

Elle a toujours été “disposée à évoluer et à grandir” en tant que personne.

Elle a ajouté: «Je suis là où je suis aujourd’hui parce que je voulais évoluer et grandir. Je savais que je ne pouvais pas modeler pour toujours et, comme on dit, la nécessité est la mère de l’invention.

“Alors, j’ai commencé à réfléchir à la façon dont je pouvais évoluer en étant devant la caméra tous les jours et en capitalisant sur l’image que je développais depuis des années. La manière intelligente de vivre et de faire des affaires est de pouvoir m’adapter de changer et je pense que c’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Peut-être pas consciemment, mais j’ai été ouvert et j’ai embrassé les changements en les voyant venir et en les accompagnant plutôt qu’en planifiant contre eux. ”

Et Elle “croit” vraiment à “être dans le présent”.

S’adressant au corps et à l’âme, elle a partagé: “Je crois que je suis dans le présent. Je ne déplore pas le passé et je ne projette pas dans le futur; observant où je dois m’adapter et évoluer au quotidien et sachant que ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner. aujourd’hui.”

