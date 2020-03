Ellen Battles Quarantine Boredom avec Justin Timberlake, John Legend et plus

Si jamais il y avait un résumé vidéo du concept “les célébrités sont comme nous”, ce serait comment Ellen Degeneres l’a passée mercredi sous isolement grâce à la nouvelle pandémie de coronavirus COVID-19.

L’animateur de talk-show est temporairement sans talk-show, mais cela n’allait pas l’empêcher d’interagir avec des personnes célèbres. Si elle ne peut pas les inviter dans son studio – et elle ne peut absolument pas! – elle pourrait au moins leur donner un appel et peut-être obtenir un bon contenu de cette façon, non?

Il s’avère que l’ennui corona est une chose réelle et que tout le monde le ressent. Mais Ellen n’était pas prête à abandonner tout espoir, décidant de s’essayer à la magie (avec quelques conseils utiles de David Blaine). Elle a ensuite pris le temps de vérifier certaines de ses célébrités préférées comme Adam Levine, Justin Timberlake et Jessica Biel, et même John legend et Chrissy Teigen.

Ce sont certaines des personnes les plus divertissantes d’Hollywood, alors qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Elle avait des souhaits d’anniversaire pour l’ancien “Voix” l’entraîneur Adam, tandis que l’actuel entraîneur John est devenu un artiste vraiment polyvalent – ils ne se contentent pas de donner des EGOT, vous savez – tandis que sa femme Chrissy est l’une des voix les plus divertissantes en ligne.

Et puis il y a Justin, qui a épaté le public sur grand écran, sur scène et comme l’un des meilleurs de tous les temps “Saturday Night Live” hôtes et invité fréquent et collaborateur avec son ami, Jimmy Fallon.

Ces personnes sont les bonnes personnes que vous souhaitez appeler lorsque l’ennui entre en jeu.

Du moins, si vous avez leur numéro, bien sûr. Heureusement, Ellen l’a fait. Sur la page de son émission, ils ont compilé ses aventures touchant la base avec tous ses amis et le résultat final est quelque chose de vraiment … fascinant? Peut-être que nous allons simplement rester avec le résultat final est quelque chose.

Nous savons que les hôtes de fin de soirée ont sauté en ligne pour apporter du contenu frais chaque soir à leurs fans, mais Ellen les fait encore mieux, en apportant du contenu tueur comme ça tout au long de la journée?! Nous avons hâte de voir ce que le jeudi apporte si mercredi était si amusant!

