Ellen DeGeneres appelle Michelle Obama de l’auto-isolement

Ellen Degeneres a continué à pratiquer la distanciation sociale en appelant ses amis célèbres et en enregistrant leurs conversations pour que le monde les voie.

Lundi, elle a sonné Michelle obama, qui a expliqué comment sa famille restait en sécurité au milieu de la croissance coronavirus pandémie tout en essayant de trouver le positif dans la situation.

Mon amie @MichelleObama rend le monde meilleur. pic.twitter.com/0Bq82SRqUH

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 23 mars 2020

S’adressant à l’animateur de talk-show, Obama a déclaré que tous les membres de la famille étaient en lock-out ensemble, Sasha et Malia rentrant du collège et faisant toutes leurs études en ligne.

“Barack«Je ne sais pas où il est», a-t-elle ajouté, affirmant que tous les deux avaient fait des conférences téléphoniques depuis chez eux. «Nous essayons simplement de maintenir une routine. Nous avons également eu un petit Netflix et un refroidissement. “

“Mes condoléances que les enfants soient à la maison parce que vous disiez à quel point vous êtes heureux qu’ils soient partis”, a plaisanté Ellen. “Je n’aurais pas dû m’en vanter, les dieux me récupèrent”, a répondu Obama.

Comme Michelle a ensuite demandé quelle était la femme d’Ellen, Portia de Rossi», a répondu Portia derrière la caméra -« Je filme, c’est ma troisième carrière de vidéaste. » DeGeneres a également expliqué qu’ils essayaient d’amener toute leur famille à s’isoler avec eux à Santa Barbara, disant que la famille de Portia et la mère d’Ellen restaient déjà avec eux.

“C’est le moment pour nous de réfléchir à ce qui est important, d’essayer d’être créatif”, a-t-elle ajouté, Obama étant catégoriquement d’accord.

“Ce n’est pas comme une autre fois dans l’histoire, en particulier pour nos enfants qui sont si habitués à être occupés et stimulés tout le temps”, a déclaré l’ancienne première dame. “Il y a du bon et du mauvais qui va avec. Je pense à tous ceux qui vont souffrir à cause de ce qui va arriver à l’économie et nous devons être conscients de ce que nous allons faire pour soutenir ces gens quand cette quarantaine est terminée et les gens regardent ce qui reste de leur entreprise et de leur vie et c’est négatif. “

“Mais du côté positif, je sais pour nous, cela nous oblige à continuer à nous asseoir les uns avec les autres, à avoir de vraies conversations, à vraiment poser des questions et à trouver comment nous occuper sans la télévision ou les ordinateurs”, a-t-elle poursuivi. “C’est un bon exercice pour nous rappeler que nous n’avons tout simplement pas besoin de beaucoup de choses que nous avons. Quand les temps sont mauvais, nous avoir entre nous, avoir notre santé, nous pouvons faire avec beaucoup moins et je pense que c’est un élément important leçon, je veux que mes enfants comprennent. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et soyez prêt à le partager le moment venu, c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Maintenant, nous sommes juste heureux d’être ensemble, que tout le monde soit en bonne santé et en sécurité , qui se soucie des autres trucs. “

Révélant qu’elle a passé le temps en s’entraînant, Ellen a ensuite lancé un défi à Obama notoirement en forme. “Je suis prête à vous défier sur une planche très bientôt”, a-t-elle dit, “j’y arrive.”

“Je vais vous laisser vous asseoir là-dessus. Vous semblez toujours assez confiant dans votre capacité à me battre dans ces matchs physiques”, a répondu Obama en plaisantant, avant de donner à Ellen un peu plus de temps pour se préparer.

DeGeneres partage des appels téléphoniques sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. Voir plus de ses conversations avec des amis célèbres ci-dessous!

J’ai parlé à @MarioLopezViva et à toute l’équipe de Lopez. pic.twitter.com/w25s7KKXhK

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 21 mars 2020

. @ CourteneyCox et Coco ont essayé de me donner un concert sur FaceTime. pic.twitter.com/ROkK6e8pkG

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 21 mars 2020

. @ JKCorden et sa famille restent positifs ensemble. pic.twitter.com/MFF1gI2Aib

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 20 mars 2020

Dans des moments comme ceux-ci, c’est agréable d’avoir des amis comme Jennifer Aniston. pic.twitter.com/jAyD8VWAQF

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 20 mars 2020

J’ai parlé à mon ami @ KevinHart4real, ou comme je l’appelle maintenant, le neveu de Morgan Freeman. pic.twitter.com/6dh2eaUXM4

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 20 mars 2020

Bonne conversation avec @TiffanyHaddish et mon nouvel ami Jamie. Je pense que c’est ainsi qu’il a dit que son nom était. pic.twitter.com/VbiRUCrb6l

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 19 mars 2020

On dirait que tout va bien chez @JohnLegend et chez @ ChrissyTeigen. pic.twitter.com/RRk0upv6BW

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 19 mars 2020

Grand rattrapage avec mon ami @JTimberlake et sa femme @JessicaBiel. pic.twitter.com/avUQL9Yz6Q

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 19 mars 2020

J’ai appelé mon ami @adamlevine pour son anniversaire. pic.twitter.com/sIgEmAzBPy

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 18 mars 2020