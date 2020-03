Ellen DeGeneres est-elle à blâmer pour les fans qui expédient Chris Evans et Elizabeth Olsen?

Bien qu’Elizabeth Olsen soit actuellement fiancée au musicien Robbie Arnett de Milo Greene, l’annonce n’a pas empêché les fans d’expédier Olsen avec sa co-star de Marvel Cinematic Universe Chris Evans. Dans le MCU, Olsen joue Scarlet Witch / Wanda Maximoff, qui apparaît pour la première fois dans Avengers: Age of Ultron, et Evans joue le seul et unique Captain America moralement honnête et vertueux.

Les acteurs Chris Evans (L) et Elizabeth Olsen assistent à “Avengers: Age Of Ultron” de Marvel | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Peu de temps après leur apparition à l’écran ensemble, les fans ont noté la chimie sur et en dehors de l’écran, car ils semblaient bien s’entendre dans les journaux de presse. Pourtant, les deux ont soutenu qu’ils n’étaient que des amis, malgré des rumeurs cohérentes suggérant qu’ils avaient porté leur relation au «niveau supérieur». Cependant, qu’est-ce qui a commencé toutes les expéditions et comment Ellen DeGeneres a-t-elle joué un rôle dans toute la débâcle de la romance?

Disons simplement que, quand Evans et Olsen étaient encore célibataires (comme DeGeneres est une dame chic), l’animatrice de talk-show de jour a essayé de jouer les entremetteurs, comme elle était connue dans le passé, contribuant à l’essor de son «qui préférez-vous “segment sur Ellen. Alors, plongeons-nous dans l’histoire.

Ellen DeGeneres contribue aux rumeurs de romance entre Chris Evans et Elizabeth Olsen

En 2016, Ellen DeGeneres a invité Chris Evans et Elizabeth Olsen à son émission, et elle a demandé au duo: «Hé, vous êtes censés sortir ensemble; es-tu?” Les deux hommes ont noté qu’ils avaient entendu les rumeurs, et Elizabeth Olsen a continué en plaisantant en disant qu’ils se seraient fréquentés secrètement pendant “les trois dernières années”.

Après que toutes les plaisanteries aient pris fin, DeGeneres a noté que les deux «semblaient compatibles» et qu’ils ne devraient pas simplement «faire caca», suggérant que les tabloïds avaient peut-être vu quelque chose qu’ils n’étaient pas. En d’autres termes, DeGeneres semblait penser que les deux devraient vraiment donner de quoi parler aux magazines de potins.

Après leur apparition sur DeGeneres, les tabloïds sont devenus fous de toutes les rumeurs, alors que les fans ont commencé à se demander si les deux allaient réellement conclure l’accord et transformer leur amitié en une romance passionnée. Cependant, leur apparition sur Ellen n’était pas la seule chose qui a poussé les fans à se demander.

Chris Evans a-t-il été surpris en train de vérifier le décolleté d’Elizabeth Olsen?

En plus de leur apparition sur Ellen, une photo a commencé à circuler en 2016, et disons simplement qu’Evans semble regarder la robe d’Olsen sur la photo du casting d’Avengers: Age of Ultron. Bien que ce moment ait probablement été sorti de son contexte ou exagéré au-delà de toute croyance, c’est Hollywood dont nous parlons ici. Cet exemple n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu quand il s’agit de ces deux-là, et les rumeurs concernant une romance ont continué.

Maintenant que Olsen est heureux, les rumeurs ont mijoté, mais elles n’ont pas complètement disparu, car certains fans espèrent toujours voir ces deux Avengers ensemble. Cependant, je souhaite à Elizabeth Olsen un heureux engagement et un mariage réussi avec Arnett.