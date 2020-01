Ellen DeGeneres & # 039; monologue en larmes

Ellen DeGeneres a fondu en larmes en enregistrant un monologue émotionnel pour son talk-show lundi (27.01.20).

La star de 62 ans a commencé l’enregistrement de l’épisode de mardi (28.01.20) de “ The Ellen DeGeneres Show ” en réfléchissant à la mort tragique de Kobe Bryant – décédé dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes dimanche (26.01.20), qui était aussi son anniversaire – et a exhorté ses fans à “célébrer la vie” car elle est “courte”.

Après avoir remercié le public d’avoir assisté à l’enregistrement, Ellen a déclaré: “Aujourd’hui, c’est lundi. Hier, c’était dimanche et c’était mon anniversaire et les Grammy Awards. J’ai été nominée. Je n’ai pas gagné. Pas la question.

“Hier était un jour de fête et nous avons eu des nouvelles tragiques de Kobe Bryant et tout a changé en une seconde.

“C’est de cela que je veux parler: la vie est courte et fragile. Et nous ne savons pas combien d’anniversaires nous avons.

“Nous n’avons pas besoin d’avoir un anniversaire pour célébrer. Il suffit de célébrer la vie.”

Ellen a de plus en plus pleuré en invitant les téléspectateurs à tendre la main à leurs proches avant qu’il ne soit trop tard.

Elle a dit: “Si vous n’avez pas dit à quelqu’un que vous les aimiez, faites-le maintenant. Dites aux gens que vous les aimez. Appelez vos amis. Envoyez des SMS à vos amis. Embrasse-les. Embrasse-les.”

La star de “ Finding Dory ” a terminé son discours en exprimant son appréciation pour sa femme Portia de Rossi et les personnes avec qui elle travaille.

Elle a dit: “Je sais que j’ai de la chance d’avoir une femme qui m’aime tellement, même si je n’ai pas de Grammy. Je peux venir travailler tous les jours avec des gens qui me font rire. J’aime tout le monde Je travaille avec.”

Dimanche, après l’annonce de la mort de Kobe, Ellen s’est adressée à Twitter pour exprimer sa tristesse et présenter ses condoléances à l’épouse de la légende du basket-ball Vanessa et à leurs enfants survivants, Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans et Capri, sept mois.

Elle a écrit: “Comme tout le monde, je suis stupéfaite et attristée par les nouvelles de Kobe Bryant. Mon cœur est brisé pour sa femme et sa famille.”

