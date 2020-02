Ellen DeGeneres salue les «cheveux incroyables» de Brad Pitt

2020-02-10 13:30:06

Ellen DeGeneres a salué les “cheveux incroyables” de Brad Pitt après son succès aux Oscars dimanche soir (09.02.20).

L’actrice de 62 ans est une amie de longue date de la star hollywoodienne, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour “ Il était une fois à Hollywood ”, et Ellen s’est rapidement rendue sur les réseaux sociaux pour louer son copain showbiz .

Elle a écrit sur Twitter: “Tellement heureux pour mon ami, Brad Pitt. Quelle incroyable victoire. Et quels cheveux incroyables. #TheOscars (sic)”

Lors de son discours d’acceptation, Brad a dédié sa victoire aux Oscars à ses enfants.

L’acteur acclamé – qui a des jumeaux Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 et 11 ans, Knox et Vivienne avec l’ancienne épouse Angelina Jolie – a remporté le premier prix de la soirée à Los Angeles ” Théâtre Dolby à Los Angeles.

Brad est apparu ému en disant: “Je ne suis pas du genre à regarder en arrière mais cela m’a poussé à le faire, je suis un peu étourdi, je pense à mes gens qui m’emmènent à mon premier service au volant, m’emmènent voir Butch & Sundance, et déménager ici, Geena et Ridley me donnent mon premier coup

“Toutes les personnes merveilleuses que j’ai rencontrées en chemin, pour me tenir ici maintenant -” Il était une fois à Hollywood “, n’est-ce pas la vérité.

“C’est pour mes enfants, qui colorent tout ce que je fais. Je t’adore.”

Brad – qui joue le cascadeur Cliff Booth dans le film – a ensuite rendu hommage au réalisateur du film, Quentin Tarantino, à la co-star Leonardo DiCaprio et au reste de la distribution.

Il a dit: “Quentin, [you’re] original et unique en son genre.

“J’adore la philosophie que vous donnez à Cliff Booth, recherchez le meilleur chez les gens Attendez-vous au pire, mais recherchez le meilleur.

“Leo, je vais monter sur ta queue de manteau à tout moment mec, la vue est fantastique. Le reste du casting et de l’équipe …”

