Ellen Pompeo réagit à la sortie de Shocking Grey’s Anatomy après le tollé des fans

Fans de “L’anatomie de Grey” ont été cochés sur la façon dont le spectacle a traité l’acteur Justin Chambers quitter après que son personnage Alex Karev a fait sa dernière apparition (hors caméra) dans l’émission cette semaine. Étoile Ellen Pompeo, cependant, pensait que c’était “le meilleur envoi”.

Chambers a annoncé en janvier qu’il quittait la série au milieu de la 16e saison en cours – des mois après sa dernière apparition physique diffusée en novembre. Pour son dernier épisode, Chambers n’a fourni que des voix off car Jo, Bailey et Meredith ont tous lu des lettres d’adieu qu’il a écrites pour chacun d’eux. L’épisode s’est terminé avec lui laissant sa femme et retrouvant Katherine Heigl’s Izzie, après avoir appris qu’elle avait donné naissance à des jumeaux en utilisant ses embryons congelés et ceux d’Alex.

Ouais, c’était sauvage. Vendredi, après que les téléspectateurs aient diffusé l’émission sur les réseaux sociaux, Pompeo a partagé son propre point de vue sur sa sortie … et c’était une approche très différente.

“Salut, j’y vais encore … Merci! Vous êtes vraiment les meilleurs fans les plus fidèles et les plus fidèles que l’on puisse demander. A cause de vous, nous avons fait de la grande télévision … à cause de vous, nous avons fait de l’histoire de la télévision, “elle a sous-titré un montage vidéo de Meredith et Karev ensemble.

“Je dis souvent que la vie est difficile et Dieu merci, c’est parce que, comme je le dis à mes enfants … cela nous montre ce que nous sommes faits … de notre force et avouons-le … sans les bas il y aurait pas de danser ou de célébrer cette expérience incroyable que nous appelons la vie “, a-t-elle poursuivi. “Merci à notre trésor national @therealdebbieallen et aux scénaristes d’avoir donné le meilleur envoi à Alex Karev. Merci à @shondarhimes d’avoir créé le personnage le plus étonnant.”

“Pour moi, personnellement, Karev doit remonter au début … était le meilleur scénario possible”, a-t-elle ajouté. “Il rend hommage à ces premières années incroyables et à la distribution incroyable … qui ont créé une fondation si solide que le spectacle est toujours debout. Alors ne soyons pas tristes. Comme notre leader intrépide DA dit toujours, PULL UP et célébrons les acteurs les les écrivains et l’équipe fantastique qui donnent vie à ce spectacle chaque semaine. “

Elle a clôturé son message en disant que “Peu importe le défi ou la fatigue que nous ressentons tous à la fin … vous nous maintenez … Cela vaut la peine de danser dessus! Tant d’amour et de gratitude à vous tous . “

Ses commentaires sur le post ont été inondés d’émojis en pleurs ou de fans critiquant une fois de plus comment sa sortie a été gérée.

“Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années”, a déclaré Chambers lorsqu’il a annoncé qu’il quittait la série. “Depuis un certain temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est le moment.”

“Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres de la distribution originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et, de bien sûr, les fans pour une balade extraordinaire “, at-il ajouté.

“Grey’s Anatomy” est diffusé le jeudi sur ABC.

