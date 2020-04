Ellen Pompeo supplie les fans de «rester à la maison» au milieu d’une pandémie de coronavirus

2020-04-03 07:30:06

La star de “ Grey’s Anatomy ”, Ellen Pompeo, a supplié les fans de rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus, après que le gouverneur de New York, son médecin et ses amis amis lui aient demandé de l’aider.

L’actrice de “ Grey’s Anatomy ” a l’habitude de jouer un médecin fictif dans la série télévisée, mais a admis que beaucoup de ses amis médicaux réels ont été en contact pour lui demander si elle pouvait faire une vidéo encourageant les fans à se distancier pendant la crise, ce qui a tué plus de 53 000 personnes et infecté plus d’un million.

S’exprimant dans un clip partagé sur son Instagram, elle a déclaré: “On m’a demandé de faire une autre vidéo pour demander à tout le monde de rester à la maison.

«J’ai reçu beaucoup, trop d’appels téléphoniques et de courriels de médecins et d’infirmières amis, même le gouverneur de New York, son bureau a appelé aujourd’hui pour me demander d’aider, encore une fois, à faire passer le mot pour tout le monde s’il vous plaît rester à la maison. S’il vous plaît. ”

Ellen – qui joue le Dr Meredith Gray dans le drame médical – a exhorté ses fans à avoir un mot avec certains de leurs amis s’ils connaissent quelqu’un qui ne reste pas à la maison au milieu de la pandémie, et a insisté sur le fait que ce n’est “pas si difficile” rester à l’intérieur.

Elle a ajouté: “Les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans un hôpital sont à bout de souffle et maintenant ils commencent à mourir.

“Nous n’en faisons pas assez. Tout le monde, restez à la maison.

“Et si vous connaissez quelqu’un qui ne prend pas cela au sérieux et qui ne reste pas à la maison, veuillez lui parler.

“Nous devons rester à la maison. C’est tout ce qu’ils nous demandent de faire. Ce n’est pas si difficile.”

