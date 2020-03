Ellie Goulding révèle les clés de la lutte contre les problèmes de santé mentale

2020-03-07 19:30:05

Selon Ellie Goulding, elle compte sur l’exercice régulier et la littérature pour aider à combattre ses problèmes de santé mentale.

La pop star de 33 ans – qui a souvent parlé de son expérience avec les problèmes de santé mentale – utilise l’exercice et son amour des livres comme moyen de faire face aux crises de panique et à l’anxiété.

Ellie a déclaré: “Chaque fois que je me sens un peu faible et que je pense, ‘Oh, je vais juste aller sur Twitter et voir ce que les gens disent de moi,’ Je regarde parfois un documentaire ou un film stupide, mais surtout je lis livres.

“Quand je me perds dans la fiction, ça aide.”

Ellie admet librement que ses premières années sous les projecteurs ont été une lutte, avouant qu’elle n’aimait pas “être poussée devant les caméras”.

Le hitmaker “Tout pourrait arriver” a déclaré à la BBC: “Je pensais que c’était exactement ce que ma vie allait être, et ce à quoi j’avais signé.

“Ce n’est qu’au cours des quatre dernières années que j’ai réalisé que ce n’était pas comme ça. J’aurais aimé qu’il y ait un peu plus d’aide.”

Ellie a également admis que, parfois, elle se sentait “vraiment très faible”.

Mais elle a ajouté: “Je me sens bien maintenant.”

Pendant ce temps, Ellie a récemment dévoilé les détails de son prochain album, affirmant qu’il contiendrait ses observations sur “la vie et les relations”.

La beauté blonde n’a pas sorti d’album depuis ‘Delirium’ en 2015, et elle a admis que son nouvel album était en fait terminé “il y a longtemps”.

Ellie – qui a épousé Caspar Jopling en 2019 – a déclaré: “Je l’ai écrit il y a longtemps, donc ça fait longtemps.

“Je l’ai depuis un petit moment donc ce sont toujours mes observations habituelles sur la façon dont je vois la vie et les relations.”

