Ellie Goulding se sent libérée par le mariage

2020-03-10 17:30:05

Ellie Goulding pense qu’elle a plus d’indépendance depuis son mariage l’année dernière.

Ellie Goulding a trouvé un nouveau sentiment d’indépendance depuis son mariage.

La chanteuse “ Love Me Like You Do ” a fait le lien avec Caspar Jopling en août 2019 et estime que le syndicat l’a libérée.

Dans une interview avec le magazine #Legend, Ellie a déclaré: “Je suis mariée maintenant, alors vous pensez que ce serait le signal pour moi de dépendre de l’autre personne, mais en fait je ne pouvais pas me sentir plus indépendant que je ne le fais bien maintenant.

“C’est un paradoxe étrange, parce que le mariage semble comme si cela devrait vous donner une sorte de fermeture pour quelque chose. Mais je ressens le contraire – cela ressemble à une sorte de liberté.”

La pop star de 33 ans s’est également déclarée “confuse” pendant la vingtaine et s’est décrite comme quelque chose qui s’apparentait à un “désordre total”.

Elle a expliqué: “Oh wow … vous savez, à l’époque j’étais extrêmement curieuse. Quel est le mot pour le désordre total? Je suppose que j’étais une personne si curieuse, mais j’étais très confuse.”

Cette année marque une décennie depuis qu’Ellie est apparue sur la scène musicale avec son premier album ‘Lights’, mais malgré la popularité de son ancien matériel, elle trouve certaines de ces chansons “cringey”.

Elle a dit: “J’ai définitivement grandi avec ma musique et je dois admettre que lorsque j’écoute mes chansons plus anciennes, je grince des dents. Je les trouve assez cringey.

«J’apprécie ce que j’essayais de dire, mais j’ai juste l’impression d’avoir tellement appris sur la façon de gérer mes propres émotions et les situations difficiles que j’aurais peut-être écrites différemment maintenant.»

Elle a ajouté: “Ma musique a vraiment été un reflet direct de ma croissance en tant que femme. Cela a commencé par être une adolescente confuse, en écrivant des chansons sur la façon dont j’ai vu le chagrin et la façon dont je voyais les comportements humains les uns envers les autres – en particulier avec les ruptures. et tomber amoureux. “

