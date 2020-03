Ellie Kemper de «The Office» offre un aperçu de la raison pour laquelle le spectacle est resté au pouvoir

Le dernier épisode de The Office a été diffusé en 2013, mais la série continue de connaître une base de fans croissante de téléspectateurs qui découvrent la série révolutionnaire pour la première fois.

Comme d’autres séries emblématiques, The Office a un impact nostalgique sur les téléspectateurs qui ont regardé la série en temps réel. Dans le même temps, il attire de nouveaux téléspectateurs plus jeunes qui sont fascinés par les personnages multicouches. En fait, un certain nombre de fans admettent avoir regardé la série plusieurs fois, au point de pouvoir réciter le dialogue de mémoire.

Mindy Kaling comme Kelly Kapoor, Brian Baumgartner comme Kevin Malone, Ellie Kemper comme Kelly Erin Hannon, Kate Flannery comme Meredith Palmer | Chris Haston / NBC / NBCU Photo Bank

Un grand nombre de fans apprécient la trajectoire de développement de chaque personnage en complément de la comédie. «Personnages et développement pertinents pour moi. J’ai l’impression que beaucoup de gens regardent la série comme un groupe de personnages stupides, mais regarder la série du début à la fin plusieurs fois révèle beaucoup de développement », a partagé une personne sur Reddit à propos de la série. L’actrice Ellie Kemper, qui a joué le personnage doux et sauvage, Erin Hannon, sur The Office a partagé ses idées avec Showbiz Cheat Sheet sur les raisons pour lesquelles la série continue de résonner auprès d’un large éventail de téléspectateurs, y compris des enfants.

Tout le monde connaît un «Dwight»

Kemper a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que le fait de diffuser le spectacle sur Netflix a contribué à perpétuer l’héritage de la série. «Le faire répéter tout le temps est utile», dit-elle. L’ajout de la façon dont certains des nouveaux jeunes téléspectateurs ne sont même pas nés quand elle était dans la série lui donne l’impression d’avoir «mille ans».

Rainn Wilson comme Dwight Schrute, Ellie Kemper comme Kelly Erin Hannon, Kathy Bates comme Jo Bennett | Chris Haston / NBC / NBCU Photo Bank

“Mais il est intéressant pour moi que cela résonne à travers les générations et ces jeunes enfants en particulier”, ajoute-t-elle. «Mais je pense que c’est un spectacle très réaliste. Et ces moments gênants, ces moments dignes d’intérêt dans le cadre du bureau peuvent facilement être traduits à l’école, en classe ou quoi que ce soit. “

«Je pense que tout le monde peut s’y comprendre», poursuit Kemper. «Et en quelque sorte chaque bureau ou école a un Dwight dans le mélange. Je pense que cela peut être relaté de cette façon, mais c’est vraiment bien qu’il y ait une sorte de renaissance, en particulier pour les jeunes enfants. ”

Un mélange magique d’acteurs comme Kemper a fait le show

Bien sûr, The Office n’aurait pas été aussi électrique sans les acteurs talentueux qui ont donné vie aux personnages. Kemper est l’exemple parfait de la façon dont un simple personnage est devenu un pilier de la série. Kemper insiste sur le fait qu’elle était au bon endroit au bon moment, mais il est clair que son timing comique impeccable est requis pour le développement du personnage.

“À l’origine, ce personnage allait juste être sur un arc de quatre épisodes, puis ils ont décidé de promouvoir Pam au vendeur”, se souvient Kemper. «Et ils devaient donc garder la réceptionniste au bureau. Et c’était la pause la plus chanceuse qui ait été. »

«J’ai pu avoir cette idée très spécifique d’Erin à l’esprit. Et je pense qu’au début de son introduction d’Erin au spectacle, elle était plus ancrée. Elle était un peu plus sérieuse. Elle est devenue de plus en plus bizarre au fil du spectacle », dit-elle en riant. “Et je me disais” Sur quoi fondent-ils cela? “Je me disais:” C’est comme ça que je suis? “. Ont-ils remarqué des choses étranges dans les services d’artisanat qu’ils sont en train de tisser dans le spectacle? Mais je ne sais pas. Je pense qu’elle est devenue plus bizarre. »

Elle joue maintenant une maman dans le prochain ‘Home Alone’

Kemper a récemment partagé une photo lors du tournage de Untitled Home Alone. “Je joue une mère qui essaie essentiellement de pénétrer par effraction dans la maison de ce petit enfant pour récupérer quelque chose qui m’est précieux”, partage Kemper à propos de l’intrigue. L’actrice et écrivaine Mindy Kaling s’est demandé si Kemper tournait un film d’horreur. Alors que Home Alone est un film familial, Kemper serait totalement à la hauteur si Kaling écrivait un film d’horreur. «Je pense qu’elle devrait d’abord en écrire un», dit-elle. «Je vais m’inscrire pour ça. Et je serais le premier en ligne pour demander à y participer. »

Jouer une mère vient probablement facilement à Kemper qui est la maman de deux petits garçons. Elle s’est récemment associée à Tom’s of Maine, en particulier parce qu’elle apprécie utiliser une approche plus naturelle à la maison.

“J’utilise le nettoyant pour le corps avec mon tout-petit, il a trois ans et j’utilise le parfum d’orange sanguine, qu’il aime.” Mais elle fait également partie de toute la gamme de soins personnels prébiotiques. »L’idée selon laquelle les prébiotiques sont des nutriments vous aide à nourrir les bonnes bactéries de votre corps m’a vraiment intéressé et semble également nécessaire. Donc, en faire partie est vraiment, vous savez, naturel et amusant », dit-elle.