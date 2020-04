Elliott Gould ne pouvait pas être lui-même avec Barbra Streisand

2020-04-20 12:30:06

Elliott Gould ne pouvait pas “être [himself]”alors qu’il était marié à Barbra Streisand.

L’acteur “ M * A * S * H ​​* ” a divorcé de la star de “ Funny Girl ” – la mère de son fils Jason – en 1971, deux ans après leur séparation, et il a admis qu’il avait besoin de rompre avec leur relation pour se sentent moins restreints.

Il a dit: “Je ne pouvais pas jouer le rôle. Je devais pouvoir me retrouver, être moi-même. Je ne pouvais pas me laisser vivre dans un moule.”

L’ancien couple est toujours ami et Barbra appelle souvent son ex-mari pour lui demander ses souvenirs de leur passage ensemble pendant qu’elle écrit son autobiographie.

Elliott a déclaré: “Et je ne tourne pas. C’est tellement précieux pour moi, que cela doit être absolument juste.”

Après son mariage de neuf ans avec Barbra, l’acteur de 81 ans a épousé Jennifer Bogart – avec qui il a Molly et Samuel – et bien qu’ils aient divorcé deux fois et ne vivent plus ensemble, il la considérera toujours comme sa femme.

Il a déclaré au journal Guardian: “Jenny m’a épousé trois fois. [I] sera mariée à Jenny pour toujours – jusqu’à ce qu’elle puisse faire mieux. ”

L’ancien acteur de “ Friends ” a parfois été un joueur compulsif au fil des ans, mais en passant du temps dans les casinos pendant le tournage de “ Ocean’s Eleven ”, il a réalisé qu’il avait mis l’habitude derrière lui.

Il a expliqué: “Autant j’aime gagner, je déteste perdre plus, et il n’y a rien dont j’ai besoin pour gagner.”

Et bien qu’Elliott ait consommé de la marijuana dans le passé, il ne la fume plus.

Il a dit: “Bien sûr, j’ai fumé de la marijuana. Je ne fais pas ça maintenant, parce que je suis centré et équilibré et je ne veux pas changer ça.”

Mais il a reconnu avoir expérimenté des “médicaments qui étendent l’esprit” comme la mescaline, la psilocybine et l’acide.

Il a déclaré: “J’avais une certaine expérience avec cela et j’ai travaillé un peu derrière.”

