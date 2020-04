Ellis Marsalis décède à 85 ans

2020-04-02 07:30:07

La légende du jazz Ellis Marsalis est décédée à l’âge de 85 ans dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans, et son fils Branford a déclaré que sa mort était due à des complications du coronavirus (COVID-19).

Ellis Marsalis est décédée à l'âge de 85 ans.

La légende du jazz est décédée dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans mercredi (01.04.20), et son fils Branford a déclaré au New York Times que sa mort était due à des complications du coronavirus (COVID-19).

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, s’est rendu sur Twitter pour rendre hommage à “l’icône” Ellis.

Elle a écrit: “Ellis Marsalis était une légende. Il était le prototype de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du jazz de la Nouvelle-Orléans. L’amour et les prières de tout notre peuple vont à sa famille et à tous ceux dont il vit la vie. touché.

“Ellis Marsalis était une icône – et les mots ne suffisent pas pour décrire l’art, la joie et l’émerveillement qu’il a montrés au monde. Puissions-nous envelopper sa famille dans notre amour et notre gratitude, et puissions-nous honorer sa mémoire en nous réunissant dans esprit – même si l’épidémie nous sépare, pour un temps. (sic) ”

La star était principalement connue sur la scène jazz de la Nouvelle-Orléans jusqu’à ce que ses fils Branford – qui est un saxophoniste primé aux Grammy Awards et qui a fait une tournée avec Sting – et le trompettiste Wynton Marsalis soient devenus célèbres, et beaucoup d’autres ont commencé à en apprendre davantage sur le talent de leur père.

Wynton a écrit sur Twitter: “Ellis Marsalis, 1934 – 2020

“Il est sorti comme il vivait: embrasser la réalité”

Ellis laisse également derrière lui ses fils Delfeayo, un tromboniste, Jason, un percussionniste, Ellis III, un photographe et Mboya. Son épouse Dolores est décédée en 2017.

L’acteur des Flatliners, Billy Baldwin, était parmi les stars pour rendre hommage à Ellis.

Il a écrit sur Twitter: “Condoléances à la légendaire et emblématique famille Marsalis … (sic)”

.