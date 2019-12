Elton John porte-t-il un toupet?

Ceux qui ont eu la chance d'assister à Elton John en concert sont presque aussi impressionnés par ses costumes élaborés que par sa musique. Fusée Homme, Au revoir Yellow Brick Road, Bougie dans le vent, Lucy dans le ciel avec des diamants, et Bennie et les Jets pourrait ne pas être la même que celle jouée en direct sans la tenue appropriée. Nous savons que Sir Elton a une vaste collection de lunettes pour aller avec ses vêtements, mais qu'en est-il des cheveux? Elton John est-il vraiment chauve? Porte-t-il un toupet?

Qui est Elton John?

Elton John | Dia Dipasupil / .

Sir Elton Hercules John est né Reginald Kenneth Dwight le 25 mars 1947 dans la ville de Pinnar à Middlesex, en Angleterre. Il est le seul enfant de Stanley Dwight, un chef d'escadron de la Royal Air Force, et une femme au foyer nommée Sheila Eileen qui a ramené à la maison des disques qui l'ont initié à la musique rock and roll.

À l'âge de quatre ans, John a appris à jouer du piano et a ensuite étudié à la London Academy of Music. Il a abandonné l'école deux semaines avant la fin de ses études pour poursuivre une carrière musicale et a rejoint un groupe appelé Bluesology.

Son nom de scène est une combinaison du deuxième prénom du chanteur de bluesologie, Long John Baldry, et du saxophoniste du groupe, Elton Dean. Il a ajouté le deuxième prénom, Hercules, plus tard dans la vie.

Succès et ralentissement de la carrière d'Elton John

John est l'un des chanteurs anglais les plus célèbres au monde. En 1968, il rencontre Bernie Taupin qui devient son partenaire de composition à long terme et le couple entre dans l'histoire musicale. La chanson Rocket Man est devenu son premier single numéro un en Amérique en 1972.

De là, les coups ont continué. Il a joué le rôle du Pinball Wizard dans la version cinématographique de l'opéra rock Tommy en 1975. Et, en 1976, son duo avec la chanteuse Kiki Dee intitulé N'allez pas me briser le cœur est devenu son premier single britannique numéro un.

Après une série d'albums moins réussis de la fin des années 70 au début des années 80, la popularité de John a commencé à décliner. Admettre qu'il était probablement bisexuel n'a pas aidé et il a commencé à abuser de drogues et d'alcool.

En 1983, John a rencontré Renate Blauel, employée de studio d'enregistrement d'origine allemande, et elles se sont mariées le jour de la Saint-Valentin en 1984. Après cinq ans de mariage, elles ont accepté de divorcer et John est devenu gay.

Comment Elton John fait la différence

John a ensuite tourné son attention vers l'aide aux autres et, en 1992, a créé la Elton John Aids Foundation. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1994 et a remporté un Academy Award en 1995 pour la meilleure musique, chanson originale pour le film Le roi Lion.

Il a épousé son partenaire de 21 ans, David Furnish, en décembre 2014, et ils sont les parents de deux enfants: Zachary Jackson Levon Furnish-John et Elijah Joseph Daniel Furnish-John. Le chanteur coûterait 450 millions de dollars.

Les problèmes de cheveux d'Elton John

Malgré tout son succès, John a toujours un côté gêné. Un domaine avec lequel il a continué de lutter est la perte de ses cheveux.

La star de 72 ans a commencé à perdre ses cheveux au début des années 70 et un mauvais travail de teinture n'a fait qu'empirer les choses. En 1976, il ne lui restait presque plus de cheveux et se soumit ainsi à une transplantation angoissante de cinq heures qui ne prit pas.

John a décrit la procédure comme «blessant comme l'enfer» et a déclaré que, après la chirurgie, il ressemblait à «quelque chose qui pourrait apparaître à la fin d'un film d'horreur». Finalement, il a décidé de commencer à porter une perruque.

Il a noté qu'une fois qu'il avait cessé de se soucier de son manque de cheveux, d'autres personnes semblaient également cesser de s'en soucier. Et à juste titre, les cheveux de John n’ont rien à voir avec son talent musical et son travail de philanthrope.