Embaucher un acteur emblématique pour jouer le méchant n’est qu’une partie de la formule MCU Les fans ne peuvent pas en avoir assez de

De nombreux cinéphiles vous diront que meilleur est le méchant, meilleur est le film. Cela est vrai, que la franchise soit James Bond, Star Wars ou le MCU. Les fans ont remarqué que certains des méchants de Marvel étaient des acteurs de haut calibre.

Les films Marvel ont souvent été critiqués pour ne pas avoir de grands méchants, mais un consensus s’est dégagé sur le fait que les méchants se sont améliorés récemment. Et en plus de cela, Marvel a un éventail impressionnant de talents oscarisés dans ses ensembles.

Gagnants des Oscars de Marvel

Jeff Bridges | Noel Vasquez / .

Les gens ont tendance à penser que Marvel se chevauche avec Oscar comme un événement récent, en particulier après que Black Panther est devenu le premier film de bande dessinée de super-héros à marquer une nomination pour le meilleur film. En fait, Marvel a eu une relation étroite avec les lauréats des Oscars depuis le tout début, grâce à Gwyneth Paltrow.

Iron Man a présenté Jeff Bridges dans le rôle du méchant et du revirement Obadiah Stane. Malgré sa longue et acclamée carrière, il n’était pas lauréat d’un Oscar en 2008 lors de la sortie d’Iron Man. Il obtiendrait finalement son trophée en 2010 pour sa performance Crazy Heart en tant que chanteur de country chanceux aux prises avec l’alcoolisme.

Néanmoins, Business Insider l’inclut dans la liste d’une douzaine d’acteurs Marvel qui ont remporté des Oscars. Bridges était l’un des rares à ne pas avoir eu d’Oscar lorsque Marvel a appelé.

La liste comprend Cate Blanchett (Thor: Ragnarok), Brie Larson (Captain Marvel), Michael Douglas (les films Ant-Man), Anthony Hopkins (les films Thor) William Hurt (The Incredible Hulk), Tommy Lee Jones (Captain America: Le premier vengeur) Ben Kingsley (Iron Man 3), Lupita Nyong’o (Black Panther) Paltrow (plusieurs, mais elle ne se souvient jamais lesquels), Natalie Portman (la série Thor), Robert Redford (Captain America: Winter Soldier) Sam Rockwell (Iron Man 2) Tilda Swinton (Doctor Strange), Marisa Tomei (les films Spider-Man), Benicio Del Toro (Guardians of the Galaxy) et Forest Whitaker (Black Panther)

Les fans discutent des poids lourds dans les méchants de Marvel

Les fans de Marvel l’ont compris dans Reddit. Une photo des coulisses de Thor Ragnarok avec Hopkins, Chris Hemsworth et la réalisatrice Taika Waititi a conduit à cette observation: «J’adore à quel point chaque film MCU a un acteur / actrice (ou deux) iconique plus âgé pour aider à l’ancrer, tout le long du chemin retour à Jeff Bridges dans le premier Iron Man. “

Un autre fan a répondu: «Du haut de ma tête:

Jeff Bridges – Iron Man

Hugo Weaving – Casquette

Robert Redford – Casquette 2

Kurt Russell – Gardiens de la Galaxie V2

Michael Keaton – Retrouvailles

Jeff Goldblum (un peu) / Cate Blanchett – Thor Ragnarok. Il y a vraiment du vrai là-dedans. ”

Et un troisième fan a expliqué pourquoi cela fonctionne, en disant: «C’est la formule MCU à ce stade et fonctionne vraiment bien. Obtenez un acteur / actrice emblématique célèbre ou plus âgé pour jouer le méchant. C’est le cas dans presque tous les films. Comme Thor Ragnarok, ils ont obtenu Cate Blanchett pour Hela. »

Pourquoi ces estimés acteurs font-ils des films Marvel?

Il convient de noter que certains de ces acteurs estimés ne jouent pas toujours les méchants. Certains, comme Paltrow, Douglas et Tomei, jouent des alliés, et parfois des alliés qui se révèlent être le contraire, comme le secrétaire sournois de Robert Redford Alexander Pierce dans Captain: America: The Winter Soldier.

Avoir Redford dans ce film était en partie un clin d’œil au genre de thrillers politiques paranoïaques des années 70 dans lesquels Redford a joué, comme All the President’s Men et Three Days of the Condor.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait accepté de signer avec Marvel, Redford a déclaré au Los Angeles: «Je fais [‘The Winter Soldier’] parce que c’est différent », a déclaré Redford. «C’est une chose nouvelle pour moi. Je pense que ces films sont vraiment puissants. Je pense qu’ils sont géniaux. C’est le genre de film que j’aurais aimé voir enfant. »

Il a également déclaré: «J’aime l’idée de pénétrer dans un nouveau territoire. Je suis excité par ça. Je pense aussi que c’est un bon groupe de gens qui savent vraiment ce qu’ils font. “