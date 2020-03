Emilia Clarke met aux enchères la date du dîner pour les dons du fonds de secours COVID-19

2020-03-30 20:00:04

Les fans d’Emilia Clarke peuvent gagner un rendez-vous avec l’actrice s’ils font un don à son œuvre caritative SameYou’s COVID-19 Relief Fund.

Les fans d’Emilia Clarke peuvent gagner un rendez-vous avec l’actrice s’ils font un don à son œuvre caritative SameYou’s COVID-19 Relief Fund.

L’organisme de bienfaisance de la star de “ Game of Thrones ” – qui aide les personnes souffrant de lésions cérébrales – a mis en place un fonds de secours pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et en échange de dons à la cause caritative, Emilia vend aux enchères la possibilité d’avoir un dîner virtuel rendez-vous avec la beauté.

Dans une vidéo Instagram, Emilia a expliqué: “Salut tout le monde! Je viens à vous avec une petite demande. Voulez-vous m’aider? Voulez-vous m’aider, s’il vous plaît, à collecter 250 000 £ pour le fonds de secours COVID-19 de SameYou?

“Il y a un remerciement attaché, et le remerciement va quelque chose comme ceci: Comment vous sentiriez-vous à l’idée de dîner avec moi? Virtuellement. Ce que nous ferons, c’est quand vous faites un don, vous pouvez cliquer sur un lien, cocher une case, et ce sera un processus de sélection aléatoire, et 12 chanceux me rejoindront virtuellement [for dinner]. Nous préparerons un dîner dans une armoire de magasin, ensemble nous le préparerons, puis nous le mangerons ensemble. Et nous allons discuter de beaucoup de choses – l’isolement, la peur et les vidéos drôles, et le fait que je ne peux pas vraiment cuisiner.

“Ça va être amusant! Ça va être intéressant.”

Emilia a ensuite expliqué ce que le fonds de secours de SameYou ferait, car elle a expliqué que pour libérer des lits d’hôpital pour les patients atteints de coronavirus, les personnes récemment rétablies d’une lésion cérébrale devront quitter l’hôpital tôt.

SameYou utilisera les dons pour mettre sur pied une clinique en ligne pour ces patients afin qu’ils ne se sentent pas «isolés» en cas de besoin.

L’actrice de 33 ans a ajouté: “Nous devons créer plus de lits pour que le NHS puisse prendre tous les patients atteints de COVID-19, et lorsque vous faites cela, vos survivants de lésions cérébrales quittent l’hôpital tôt, comme nous tous avoir à faire à ce moment.

“Ils ont donc besoin d’un endroit où aller. Et ce que nous avons fait, c’est que nous avons établi un partenariat avec des partenaires en Amérique, l’Hôpital de réadaptation de Spaulding, et avec nos partenaires en Angleterre, l’UCL, nous créons une clinique de réadaptation virtuelle pour que les survivants de lésions cérébrales avoir un endroit où aller et un endroit pour se sentir en sécurité, et un endroit pour se sentir pas si seul et isolé. Ce qui, je pense, est une bonne chose, car nous devons faire tout notre possible pour libérer le plus de lits possible afin de libérer notre assidu NHS. “

Mots clés: Emilia Clarke

Retour au flux

.