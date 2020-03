2020-03-14 20:30:06

Emilia Clarke n’aime pas sortir avec d’autres acteurs car elle pense que les relations réussies entre les acteurs sont “rares”.

Emilia Clarke n’aime pas sortir avec des acteurs.

La star de “Game of Thrones” ne s’est pas exclue de sortir avec d’autres personnes de son industrie, mais elle estime que les relations réussies avec les acteurs sont “rares”.

Elle a dit: “Je suis célibataire en ce moment … Rencontrer dans cette industrie est intéressant. J’ai beaucoup d’anecdotes drôles, beaucoup de choses que je peux dire lors d’un dîner amusant. J’étais [dating actors] mais je ne le suis pas maintenant. Je veux dire, je ne dirais pas que je les ai complètement abandonnés, mais je pense que les relations avec les acteurs qui réussissent sont rares, et vous devez avoir une tonne de confiance. ”

Emilia a subi deux opérations chirurgicales au cerveau quand elle était plus jeune mais ne l’a pas révélée pendant des siècles car elle ne voulait pas que ce soit une autre “histoire de sanglots de célébrités”.

S’adressant au journal The Times, elle a ajouté: “Je ne voulais pas en faire une histoire de sanglots de célébrités. Je ne voulais pas de la pitié des gens ou” Oh, pauvre petite fille riche, ta vie réussie n’est pas assez bonne? ” Ça a fait énormément de guérison pour moi, de pouvoir m’ouvrir à ça. J’étais en forme six semaines après la deuxième chirurgie [in 2013]. ”

Pendant ce temps, l’actrice de 33 ans avait précédemment révélé qu’elle gardait ses anévrismes cérébraux secrets parce qu’elle ne voulait pas que les gens la considèrent comme “malade”.

Elle a dit: “Les soucis … Que les gens penseront votre âme, votre mouvement, votre voix, qui vous étiez. C’était honnête de le partager, pour être honnête. C’est toujours le cas lorsque vous vous rendez vulnérable.” [I waited to talk about it because] Je ne voulais pas que les gens me considèrent comme … malade … [There are still days on set when I take someone aside and say] «Je pense que j’ai une hémorragie cérébrale. Je ne le suis pas, je te le promets, mais peut-être mets-moi juste dans une tente froide et nous nous asseoirons une seconde, et je m’excuse à l’avance si je te fais flipper. “”

