Emilia Clarke, star de Game of Thrones, refuse de prendre des selfies avec ses fans après cet effrayant incident

Le récent anniversaire de la mort de John Lennon rappelle à toutes les célébrités que, même si elles veulent montrer de la gentillesse à un fan, il est possible de se rapprocher trop près.

Emilia Clarke | Jeff Spicer / BFC / .

Emilia Clarke a récemment appris cette leçon.

Découvrez ce qui est arrivé qui a causé la Le Trône de Fer actrice de fermer une fois pour toutes la porte sur la prise de photos avec ses fans.

Ce n'était pas le premier incident dérangeant de la star avec un fan

L'actrice a dévoilé plus tôt ce mois-ci comment son expérience sur Le Trône de Fer a été surtout heureux, à l'exception des traqueurs occasionnels et des fans implacables.

Elle a dévoilé son expérience au Guardian début décembre. Elle a déclaré au magasin qu'elle trouvait l'expérience "déroutante parce qu'avoir une relation avec des gens que je ne connais pas est une grande partie de ce que j'ai signé."

«Je me soucie de ce que l'art fait aux gens», a-t-elle poursuivi. «Mais cela comporte une responsabilité et lorsque vous quittez votre porte d'entrée, vous l'emportez avec vous. Et c'est un chemin difficile à parcourir. "

L'athlète de 33 ans a même décrit comment elle interprète les émotions qui traversent l'un de ses fans.

"Parce que parfois vous êtes pris physiquement et que votre instinct se déclenche. Quand vous voyez un choc enregistré sur le visage de quelqu'un d'autre, vous vous dites:" Où est le danger? "Et puis vous réalisez," oh, c'est moi – je suis le danger.'"

Clarke a récemment subi une attaque de panique

S'exprimant sur le Manières de table podcast cette semaine, le Noël dernier La star a expliqué ce qui lui est arrivé récemment lorsqu'elle a traversé une crise de panique.

"Je marchais vraiment dans un aéroport et j'ai soudainement commencé à avoir ce que je ne peux croire être qu'une attaque de panique provoquée par l'épuisement complet", a-t-elle déclaré au podcast. "J'étais seule, j'étais au téléphone avec ma mère pour lui dire:" Je sens que je ne peux pas respirer, je ne sais pas ce qui se passe. "Je suis là et les larmes coulent."

Des célébrités comme Oprah Winfrey, Amanda Seyfried, John Mayer, Ellie Goulding et Emma Stone ont publiquement partagé leurs attaques de panique.

Seyfried a déclaré à Glamour en 2011: «Je suis toujours très nerveuse, et cela est en partie dû au fait que je pense trop et suranalyse les choses», a-t-elle déclaré.

L'attaque de panique d'Emilia Clarke et le mauvais timing d'un fan

le Moi avant toi La star a continué, dans son entretien, à raconter sa rencontre dans un aéroport, où elle était essoufflée, au téléphone avec sa mère, et complètement effrayée par quelque chose d'inconnu. Et puis, un fan s'est approché d'elle.

"Je pleure et je pleure, (et) ce type me dit:" Puis-je avoir un selfie? "Et je me disais:" Je ne peux pas respirer, je suis vraiment désolé. Juste une minute. "C'est après quelques instants comme celui-là que je me suis dit:" Je ne sais pas comment faire. ""

L'actrice a admis que, même si les selfies sont sortis, elle est prête à signer des autographes pour les fans.

"Lorsque vous faites cela, vous devez avoir une interaction avec cette personne, par opposition à quelqu'un qui dit simplement" Oi, donne-nous un selfie, au revoir "", a-t-elle expliqué.

"(Quand je signe un autographe) vous avez une conversation et vous avez en fait une chose d'homme à homme véridique, par opposition à cette autre chose qui n'est probablement pas agréable pour eux et ne l'est pas pour vous . "

Clarke semble être la célébrité rare qui se soucie sincèrement de ses fans. Elle veut simplement aussi être sûre de prendre soin de son bien-être.