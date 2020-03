Emily Atack aime son «corps de femme»

2020-03-22 11:30:04

L’actrice britannique Emily Atack a révélé qu’elle se sent fière de son “corps de femme”.

L’actrice de 30 ans a fait un certain nombre de séances photo pour les soi-disant magazines de gars plus tôt dans sa carrière – mais Emily a insisté sur le fait qu’elle ne regrettait pas de poser pour les caméras.

La star tout en courbes a dit: “ Désolé, pas désolé? ” podcast: “J’ai mes couvertures FHM encadrées, je n’ai pas honte. J’ai fait ces choses parce que je le voulais et j’ai adoré ces tournages.

“Si vous l’avez et que vous voulez l’étaler, alors l’étalez. Je montrerai probablement mes petits-enfants. Je célébrais mon corps de femme.”

Emily a révélé qu’elle était actuellement la plus heureuse qu’elle ait jamais été.

L’actrice a également expliqué qu’elle avait appris à embrasser ses courbes.

Elle a dit: “Toute ma vie, j’ai été appelée grosse. Même quand j’avais deux pierres de moins, j’étais toujours la plus courbée.

“La première fois que j’ai participé à” The Inbetweeners “, les gens ont commencé à parler de mon poids. Les gens n’étaient pas habitués à voir quelqu’un avec un peu de forme. C’était un peu différent.

“Comme je vieillis, il s’agit d’être en bonne santé et heureux. Je suis le plus grand que j’ai jamais été – mais je suis le plus de succès que j’ai jamais été.”

Pendant ce temps, Emily a précédemment admis qu’elle avait tenté de se suicider après avoir été jetée par un petit ami pendant son adolescence.

Elle a partagé: “Je ferais des choses drastiques pour le faire revenir avec moi.

“J’ai bu une bouteille de vodka et je me suis coupé les poignets – un appel à l’aide, un appel à l’attention. J’étais en spirale. J’étais trop jeune pour supporter mon cœur brisé et ma tête ivre trouble.”

La mère d’Emily, l’actrice Kate Robbins, a été choquée par les blessures de sa fille.

Et Emily a récemment admis qu’elle avait du mal à parler de ses problèmes personnels.

Elle a dit: “Ma maman me suppliait de m’ouvrir et de lui parler mais je ne pouvais pas.

“Elle a commencé à voir des coupures dans mes bras et ça lui a brisé le cœur. Je ne me pardonnerai jamais d’avoir blessé mon corps de cette façon, et à ce jour je n’ai toujours aucune idée pourquoi j’ai fait ça.”

