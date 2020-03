2020-03-29 18:30:05

Emily Atack “essaie de trouver du contentement” par elle-même, car elle dit qu’elle n’est pas intéressée à trouver un homme et à s’installer en ce moment.

Emily Atack “essaie de trouver du contentement” par elle-même.

L’actrice de 30 ans a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à trouver un homme pour le moment, car elle voulait trouver le “bonheur” dans sa propre vie avant de partir à la recherche de M. Right.

Elle a dit: “J’adore sortir. Mais pour l’instant, je suis une femme célibataire qui vit seule, alors j’essaie de trouver le bonheur et le contentement par moi-même. Alors je cuisine, j’ouvre une bouteille de quelque chose , regarder des programmes et lire. C’est vraiment sympa. Mais ne vous méprenez pas, je m’enivre encore! ”

Emily prétend qu’elle n’est pas “à court d’offres” en ce qui concerne les hommes de sa vie, mais ne veut pas encore s’installer car elle n’a rencontré personne dont elle est “tombée amoureuse”.

Elle a expliqué: “Les gens me disent ‘Comment vas-tu encore célibataire?’, Mais je veux être dans une relation quand c’est la bonne personne. Pour le moment il n’y a pas d’homme dans ma vie auquel je veux m’engager parce que je Je ne suis pas amoureux. Il y a de jolis hommes là-bas, et j’ai eu des rendez-vous avec eux et je m’amuse, mais je n’ai rencontré personne avec qui je veux passer le reste de ma vie.

“Je déteste les rendez-vous amoureux quand ils disent:” Où pensez-vous que vous vous trompez? ” – Je ne me trompe pas! Je pourrais avoir un petit ami si je le voulais. Je n’ai pas peur de dire que je ne suis pas à court d’offres, mais je n’ai rencontré personne dont je suis tombé amoureux. ”

Et l’actrice d’Inbetweeners ne veut pas non plus qu’un homme “ruine” le travail acharné qu’elle a consacré à “vivre pour” elle-même.

S’adressant au magazine TV Life du quotidien Daily Star Sunday, elle a déclaré: “J’ai passé tellement de ma vie à avoir le cœur brisé et à vivre des relations où je viens de me consacrer à un homme que c’est la seule fois de ma vie où Je vis pour moi. Je fais la carrière que j’ai toujours voulue et je garde la garde pour le moment car je ne veux pas qu’un homme vienne et gâche tout. “

Mots clés: Emily Atack

Retour au flux

.