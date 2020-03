Emily Blunt: Dame Judi Dench m’a dit de ne pas devenir une pop star

2020-03-11 16:30:06

Emily Blunt a révélé que Dame Judi Dench l’avait dissuadée de devenir une pop star.

L’actrice de 37 ans rêvait autrefois de devenir la prochaine Britney Spears, mais on lui a dit de se concentrer sur sa carrière d’actrice au lieu de suivre sa passion pour la musique après avoir demandé à la légende de l’écran de 85 ans ses conseils sur la route à suivre .

S’exprimant sur “Jimmy Kimmel Live”, Emily a avoué: “Je jouais une pièce … mon premier travail était avec Judi Dench – ouais, la Dame – ce qui était incroyable et elle était merveilleuse pour moi. Et je suis allée vers elle pour obtenir des conseils parce que j’étais vraiment, vraiment nerveux à propos de cette carrière dont je ne savais pas qu’elle me convenait.

“Je ne pensais pas que c’était bon pour moi et elle me disait:” Oh non, chérie. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas agir et faire ça. ” Elle m’en a dissuadé. ”

La star de «Devil Wears Prada» a sérieusement envisagé de devenir chanteuse et a même enregistré quelques chansons, mais a dû prendre des cours de danse pour devenir la prochaine grande star de la pop.

Elle a rappelé: “J’aurais pu être Britney … Je ne veux pas trop vous en dire car j’ai l’impression que quelqu’un va trouver ces chansons.

“Voulez-vous connaître le nom de l’un d’eux? ‘Ring It Up.’ Il ne verra jamais la lumière du jour.

“Je ne peux pas écrire. Je ne peux pas vraiment chanter – non, je plaisante. Ils ont dit:” Je pense que vous avez une belle voix et je pense que vous pourriez être une pop star. ” J’ai dit: «Je ne peux pas danser». Ils ont dit: “Ne vous en faites pas. Nous vous apprendrons.” Cela n’a pas fonctionné. J’ai essayé d’apprendre. ”

Pendant ce temps, Emily peut ensuite être vue dans la suite de son thriller à succès “ A Quiet Place ”, écrit et réalisé par son mari John Krasinski, et elle a admis qu’il l’aurait remplacée avec plaisir si elle avait refusé la chance de revenir.

Elle a dit: “Nous étions vraiment réticents à penser à une suite. Mais ensuite, John m’a lancé l’ouverture du film, ce qui est étonnant. Il a dit: ‘Et vous seriez un idiot de ne pas vouloir être dans ce scène.’ Et j’ai dit: “Vous avez raison.” ”

Lorsque Jimmy lui a demandé si John l’aurait refondue, Emily a plaisanté: “Avec Brie Larson. Pouvez-vous imaginer si Brie Larson n’était que moi? [My daughters] serait ravi. “

Mots clés: Emily Blunt, Dame Judi Dench, Jimmy Kimmel

.