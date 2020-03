Emily Blunt regrette un «bronzage irrégulier» au mariage

2020-03-12 23:30:03

Emily Blunt a admis qu’elle regrettait son “bronzage irrégulier” le jour de son mariage, alors qu’elle se prépare à célébrer une décennie de bonheur conjugal.

La star de ‘A Quiet Place’ est sur le point de célébrer une décennie de mariage avec son mari John Krasinski et bien qu’elle ait aimé la journée, elle a un regret.

S’exprimant sur The Late Late Show avec James Corden, elle a déclaré: “J’ai un mauvais bronzage et je changerais probablement cela. Je regarde les photos et il a juste une teinte orange qui n’est pas naturelle à la couleur de peau normale. C’était un bricolage. Je ne sais pas pourquoi j’avais un budget le jour de mon mariage! … C’était un peu irrégulier. Ça pue et il faisait très chaud donc si vous transpirez et que vous portez un bronzage spray blanc [you’re just] orange suintante. Oh, c’était terrible. Ouais c’était mauvais. ”

John a précédemment loué sa femme Emily comme l’actrice la plus formidable de notre temps “.

Il a déclaré: “Elle est sans aucun doute l’actrice la plus formidable de notre temps, à mon avis … Elle est la partenaire la plus incroyable en matière d’écriture, de mise en scène et de scénographie. Elle a juste de si bonnes idées. Donc, je me sentais vraiment comme J’avais ma partenaire sur tout le plateau, pas seulement la meilleure actrice du monde … Tout ce à quoi je peux penser, elle fait 10 fois mieux, donc c’est une très bonne arme à avoir sur le plateau. ”

Et John a trouvé que travailler avec sa femme était la “meilleure collaboration de sa carrière”.

Il a partagé: “C’est sans aucun doute la meilleure collaboration de ma carrière, donc je le ferais à nouveau en un clin d’œil. J’étais confiant à l’idée que nous travaillions ensemble. J’étais nerveux à l’idée d’amener Emily à faire le film … J’avais peur qu’elle dirait non. Personne ne veut ce rejet ou le dîner gênant ce soir-là. Mais j’avais en fait très peur qu’elle dise “Je vais le faire pour vous”. Emily savait que c’était un grand pas pour moi et je mettais plus sur la ligne que jamais. Je ne voulais pas qu’elle le fasse pour moi parce qu’elle avait toujours été une actrice que j’avais regardée faire les choix les plus incroyables. ”

