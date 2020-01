Emily Blunt s’excuse pour le snob de Chris Martin

2020-01-28 15:30:04

Emily Blunt a admis qu’elle avait “oublié” de répondre à la blague de Chris Martin pour la comédie musicale “A Quiet Place” et s’est maintenant excusée auprès du chanteur de Coldplay.

Emily Blunt a admis qu’elle avait “oublié” de répondre à la blague de Chris Martin pour la comédie musicale “A Quiet Place”.

Le chanteur de Coldplay a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il se sentait “malade” chaque fois qu’il voyait la bande-annonce de la prochaine suite “A Quiet Place 2”, car cela lui rappelait le moment où il avait envoyé au créateur John Krasinski et à sa femme et co-star Emily un e-mail de poke amusant à un éventuel spin off, seulement pour ne jamais recevoir de réponse.

Et après que John a plus tard insisté sur le fait qu’il n’avait jamais reçu le message et a blâmé sa femme, la star de 36 ans a confirmé qu’elle avait vu le terrain et pensait que c’était hilarant – mais elle n’a réalisé qu’un mois plus tard qu’elle n’avait pas répondu et qu’elle s’était sentie il était trop tard pour le faire.

Elle a dit: “Honnêtement, j’ai été horrifiée quand j’ai regardé ça parce que je me rends compte que je ne suis pas la meilleure texane en général.

“Alors je sais ce qui s’est passé, et il nous a envoyé cette vidéo très douce et amusante de lui mimant” Un endroit tranquille: la comédie musicale “, et je l’ai regardée à 11 heures du soir, à côté de John, nous sommes sur le point de aller au lit. Et je me souviens avoir dit: “Oh, c’est si doux que c’est si drôle. J’écrirai le matin. J’ai oublié de réécrire le matin.

“Puis, un jour se passe, puis une semaine puis un mois plus tard et je me disais” Oh mon Dieu, je n’ai pas réécrit à Chris Martin! ” et c’est là que vous réalisez que vous avez une vie étrange que vous dites réellement ces choses.

“Donc, j’ai essentiellement pensé que je l’avais laissé trop tard, à ce moment-là, les Britanniques ont tendance à faire cela, quand il y a un problème, nous le balançons sous le tapis et prétendons qu’il n’a jamais existé.”

La star de «Devil Wears Prada» a admis qu’elle «regrette profondément» de ne pas avoir répondu au message – et a présenté des excuses musicales sous la forme d’une version retravaillée de la chanson de Coldplay «In My Place».

Apparaissant sur “The Ellen DeGeneres Show”, elle a déclaré: “J’ai simplement effacé Chris Martin de ma vie à ce moment-là.

“Je le regrette profondément maintenant, car je dois maintenant faire face au fait qu’il a été blessant.

«Chris, je t’aime. Toujours, toujours. Et je suis vraiment désolé. C’est un énorme sacrifice parce que je déteste littéralement chanter pour les autres, donc c’est pour Chris Martin.

Chris, 42 ans, a raconté comment son blague était tombé à plat lors de sa propre apparition dans le spectacle d’Ellen lorsque l’animateur a montré une bande-annonce de ‘A Quiet Place 2’ et il a admis que le clip le faisait se sentir “malade” car cela lui rappelait l’e-mail .

Il a dit: “Quand ‘A Quiet Place’ est sorti, j’ai eu une idée de blague après, alors j’ai envoyé à Emily Blunt et à son mari cette idée pour une comédie musicale de ‘A Quiet Place’ et c’était juste moi (mimant le piano). Ils n’ont jamais répondu.

“Chaque fois que je vois cette bande-annonce, ça me rend malade parce qu’ils ont dû penser que je prenais le mickey. Je n’étais pas, c’était authentique, j’ai adoré le film.”

Mots clés: John Krasinski, Nick Jonas, Emily Blunt, Chris Martin, Coldplay

Retour au flux

.