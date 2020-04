Emily Ratajkowski endure une «bataille émotionnelle» au milieu des coronavirus

2020-04-28 20:30:07

Emily Ratajkowski traverse une «bataille émotionnelle et mentale» pendant son auto-isolement du coronavirus.

La mannequin de 28 ans reste à la maison avec son mari Sebastian Bear-McClard au milieu de la pandémie mondiale, mais a déclaré que rester “occupé” sans quitter la maison était un équilibre difficile à trouver.

Elle a dit: “Pour moi, c’est plus une bataille émotionnelle et mentale pour garder mon moral et rester occupé. [I had] pour établir un programme directeur aujourd’hui; J’étais vraiment dépassé par la quantité de [Zoom] appels.”

Et pendant son auto-isolement, Emily est déterminée à s’impliquer davantage dans la justice sociale en plaidant pour les personnes qui «n’ont pas de défenseurs» dans la crise actuelle.

S’adressant à la série de vidéos “A Zoom of One’s Own” de Vogue, elle a ajouté: “Je prévois d’en faire beaucoup plus dans le domaine de la justice sociale parce que c’est si important en ce moment. Mais aussi, parce que Bernie [Sanders] abandonné, j’ai aussi besoin d’une sorte d’espoir … et défendre les personnes qui n’ont pas de défenseurs dans ces situations se sent bien. ”

Pendant ce temps, Emily a récemment encouragé les gens à se coiffer simplement afin de “rester sains” au milieu de la crise de santé.

Elle a dit: “Une astuce pour rester sain d’esprit est de prendre une douche et de vous brosser les cheveux. Sérieusement, faites-le. Peut-être même appliquez une lotion. Vous serez étonné de voir combien de petits rituels d’auto-soins peuvent aider à remonter le moral.”

Et l’actrice de «Gone Girl» pense également qu’il n’y a «aucune règle» pendant la pandémie en ce qui concerne la routine, car elle a dit aux gens de ne pas se «forcer» à se conformer à un calendrier particulier.

Elle a ajouté: “Quelque chose à retenir est: pas de règles. Si une nuit vous ne pouvez pas vous endormir, très bien. Si un après-midi vous ne semblez pas rester éveillé, très bien. Écoutez votre corps et arrêtez de faire pression. S’il vous plaît.”

