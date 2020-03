Emily Ratajkowski: les jeunes ont une «grande attitude» envers les médias sociaux

2020-03-06 22:30:05

Emily Ratajkowski pense que les jeunes ont désormais une “grande attitude” envers les médias sociaux, car elle a félicité TikTok pour son “réalisme”.

La mannequin et actrice de 28 ans a félicité les utilisateurs de l’application de médias sociaux TikTok, car elle estime que la plate-forme – dans laquelle les utilisateurs créent de courts clips vidéo – est plus “réaliste” qu’Instagram, car elle n’offre pas la possibilité de ” sur-filtrez les images pour les faire paraître «parfaites».

Emily pense que les jeunes qui utilisent des plateformes comme TikTok ont ​​une relation “plus saine” avec les médias sociaux que ceux dans la vingtaine, qui peuvent souvent trouver des applications comme Twitter et Instagram nuisibles à leur santé mentale.

Elle a dit: “Je ne peux pas m’arrêter de parler de TikTok. Je viens de le télécharger. J’y ai beaucoup réfléchi parce que beaucoup de gens là-bas ont 10, 15 ans de moins que moi, et je pense [with them] il y a une très bonne attitude autour des médias sociaux.

“Il y a un peu plus de réalisme. J’ai l’impression que lorsque Instagram est sorti pour la première fois, tout le monde sur-filtrait et [showing] la perfection. Et maintenant, ce sont des vidéos sur vos boutons, et je pense que c’est vraiment cool. ”

Bien qu’Emily préfère TikTok à Instagram, elle crédite ce dernier d’avoir aidé les gens à avoir un “contrôle” sur leur propre image.

Elle a ajouté: “C’est la grande chose sur Internet et Instagram: avoir le contrôle et être capable de gérer votre image.”

Mais la beauté a exhorté les jeunes à ignorer ce que d’autres personnes pourraient dire sur les réseaux sociaux en parlant des dangers des réseaux sociaux.

Donnant des conseils aux adolescents en ligne, elle a dit: “Écoutez-vous. Je pense que vous allez avoir beaucoup de gens qui interviennent et vous disent quand quelque chose est puissant ou quand il ne l’est pas. Mais finalement vous êtes la seule personne qui peut vraiment le savoir. Et, vous savez, soyez vraiment gentil avec vous-même. Soyez vraiment gentil avec vous-même. ”

Emily était «obsédée» par son apparence, mais croit maintenant que le «réalisme» est plus important.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Je ne suis pas nerveuse de la même manière qu’avant, ce qui était tellement obsessionnel, en regardant les photos et en étant très dur avec moi-même. Je ne pense pas que ce soit sain ou constructif. Et cela remonte à tout ce qui concerne le réalisme – je pense que nous sommes tous humains et c’est tellement important à retenir. “

