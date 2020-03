Emily Simpson parle de la saison 15 après la sortie du juge Tamra et de la sortie de Vicki Gunvalson

Emily Simpson sera de retour chez The Real Housewives of Orange County lorsque la saison 15 reviendra à Bravo. La star de téléréalité entame sa troisième saison dans la série avec Shannon Beador, Gina Kirschenheiter, Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd. Simpson ne partagera pas l’écran avec Tamra Judge et Vicki Gunvalson après avoir annoncé sa sortie. Après qu’un fan lui ait posé des questions sur le casting pour la nouvelle saison, Simpson a renversé le thé.

Le casting de «RHOC» | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Pendant la quarantaine due à la pandémie de coronavirus, Simpson a répondu aux questions des fans sur Instagram. Une de ses followers lui a demandé si elle tournait RHOC et si elle était satisfaite du casting de la saison 15.

“Je pense que le casting de cette année est incroyable parce que vous avez 6 femmes diverses et complètement différentes avec de vraies relations et histoires les unes avec les autres”, a-t-elle répondu.

Quand un autre fan a posé des questions sur sa relation avec Beador, elle a conseillé de «rester à l’écoute» pour voir ce qui se passait.

Vicki Gunvalson quitte

C’est à la fin du mois de janvier de cette année que Gunvalson a annoncé qu’elle quittait le RHOC après 14 ans. La nouvelle n’a pas été une surprise pour les fans car elle avait déjà été rétrogradée en “amie de” dans la saison 14, rétrogradée d’une femme au foyer à part entière.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Au moment de son post, Gunvalson a taquiné ses followers qu’elle publiait bientôt son podcast.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Vicki Gunvalson se dispute avec Shannon Beador

Simpson n’était pas un grand fan de Gunvalson ou Beador la saison dernière et la saison 15 pourrait voir le premier et le dernier se réconcilier. Cependant, maintenant c’est Gunvalson qui a semblé prendre ses distances avec Beador. Cela s’est produit après que Beador a partagé une photo avec Dodd, qui est le némésis de Gunvalson.

“Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, comme vous le savez tous”, a déclaré Gunvalson au Hollywood Gossip. “Nous avons des gens qui meurent de coronavirus, la bourse s’effondre et moi, je m’inquiète pour mon activité d’assurance à un moment critique dans ce pays.”

Après que Beador ait publié la photo, les fans ont noté que Gunvalson l’avait désabonnée des réseaux sociaux.

“S’inquiéter de savoir si Shannon Beador est folle si je l’ai abandonnée ou non n’est même pas quelque chose sur mon radar”, a ajouté l’ancienne star du RHOC. “Il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde que de s’inquiéter pour elle ou l’un de mes autres anciens costars.”

Le juge Tamra revient-il?

Bien que la juge ait également quitté le RHOC et se soit éloignée de faire une apparition dans la saison 15, il y a des rumeurs selon lesquelles elle serait en train de revenir. Cette fois, elle aurait un rôle plus important, au lieu des quelques épisodes qui lui ont été proposés initialement.

“Tamra travaille sur un accord qui la ramènerait pour plus de trois épisodes pour entre 20 et 25 000 $ chacun”, a déclaré une source à Radar Online. “Elle n’aimait pas juste être sur trois épisodes. Elle était en train d’être abandonnée, elle le savait et voulait contrôler le récit. »

Le juge aurait parlé à Andy Cohen pour arranger les choses.

“Tamra et Andy communiquent sans arrêt depuis qu’elle a annoncé qu’elle ne reviendrait pas”, a ajouté la source. “Il a fait pression pour qu’elle revienne.”

Les Real Housewives of Orange County devraient revenir plus tard cette année sur Bravo.